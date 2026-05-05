Städvärdinna/värd
Böda Sand Beach Resort AB / Städarjobb / Borgholm Visa alla städarjobb i Borgholm
2026-05-05
, Mönsterås
, Kalmar
, Mörbylånga
, Oskarshamn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Böda Sand Beach Resort AB i Borgholm
Älskar du att arbeta med gästers upplevelser och vill skapa en ren och fräsch miljö? Som städvärdinna/värd på Böda Sand får du möjlighet att göra just det - samtidigt som du bidrar till en fantastisk upplevelse för våra gäster!
Som städvärdinna/värd har du en viktig roll i att säkerställa att våra servicehus och stugor hålls rena och fräscha för våra gäster. Du kommer att vara ansvarig för att städa och hålla ordning på våra servicehus samt utföra avsyning och städning av våra stugor inför varje ny gäst. Genom ditt arbete ser du till att alla våra besökare får en trivsam och bekväm upplevelse på Böda Sand.
Om du är en person som tycker om att hålla rent, social och noggrann och vill vara med och skapa en inbjudande miljö för våra gäster - då vill vi gärna ha just dig i vårt team!
Varaktighet:
Alternativ 1: 14/6-27/8
Alternativ 2: 14/6-16/8
Förkunskaper:
Inga förkunskaper krävs - vi lär dig det du behöver kunna!
Meriterande:
Erfarenhet av städning eller arbete inom liknande tjänster
Jobbet passar dig som:
Är serviceinriktad och vill skapa en trivsam och välkomnande miljö för våra gäster
Är noggrann och ansvarstagande i ditt arbete
Trivs med att hålla rent och ordnat och har ett öga för detaljer
Är självgående och trivs med att ha ett flexibelt arbete där ingen dag är den andra lik
Gillar att arbeta i en omväxlande arbetsmiljö och är van vid att arbeta både självständigt och i team
Delar Böda Sands värderingar och strävar efter att alltid ge fantastisk service i varje möte
I tjänsten ingår:
Som städvärdinna/värd på Böda Sand kommer du att ha ett varierat och omväxlande arbete. Du ansvarar för städningen av våra servicehus och de gemensamma utrymmena, samt för att avsyning och städning av våra stugor genomförs noggrant inför varje ny gäst. Du kommer att arbeta i ett högt tempo och vara en viktig del av vårt team för att skapa en trivsam och ren miljö för både gäster och medarbetare.
Om du är en praktisk, noggrann och serviceinriktad person som trivs med att hålla ordning och ge våra gäster bästa möjliga upplevelse, då är detta jobbet för dig! Skicka in din ansökan idag och bli en del av vårt fantastiska team på Böda Sand! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Böda Sand Beach Resort AB
(org.nr 556486-7793)
387 73 BORGHOLM (KALMAR) Jobbnummer
9892089