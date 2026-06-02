Servicetekniker inom processindustri
2026-06-02
Publiceringsdatum2026-06-02Om företaget
Hos Avaron får du tryggheten i en fast anställning kombinerat med variationen av att arbeta ute hos olika kunder. Vi tillsätter specialister inom allt från teknik, IT och industri till projektledning och affärsstöd – och oavsett uppdrag har du en konsultchef som finns där för dig och din utveckling.
Om rollen
Du kommer in i en teknisk miljö inom processindustri där kvalitet, noggrannhet och leveranssäkerhet står i centrum. I rollen arbetar du med montering av komponenter och instrument utifrån ritningar och annan teknisk dokumentation, med höga krav på precision och självständighet.
Du blir en viktig del av arbetet med att säkerställa att produkterna håller rätt kvalitet och levereras enligt plan. Rollen innebär också ett nära samarbete med R&D och provning, där du är med och utvecklar produkterna ur ett kvalitetsperspektiv och bidrar till att ta fram testutrustning för deltestning. Du får dessutom vara med och förbättra monteringsmetoder och produktionsanpassa lösningar för underleverantörer.
Det här är en spännande möjlighet för dig som vill kombinera praktiskt arbete med förbättringsarbete i en miljö där du får påverka både kvalitet och arbetssätt.
ArbetsuppgifterDu monterar komponenter och instrument självständigt utifrån ritningar och annan teknisk dokumentation.
Du säkerställer att produkterna håller den kvalitet som precisionsinstrument kräver.
Du arbetar mot uppsatta leveransplaner och bidrar till att leveranser sker i rätt tid.
Du ser till att montering alltid sker enligt senaste revision av ritningar och dokumentation.
Du arbetar enligt gällande ISO-relaterade arbetssätt och kvalitetskrav.
Du samarbetar nära med R&D och provning för att förbättra produktkvalitet och testbarhet.
Du är med och tar fram testutrustning för deltestning.
Du bidrar med idéer som gör montering av instrument mer effektiv och robust.
Du stöttar arbetet med att produktionsanpassa produkter för tillverkning hos underleverantörer.
KravTeknisk utbildning som ger dig rätt förutsättningar för rollen.
Förmåga att tolka ritningar och annan teknisk dokumentation.
Erfarenhet eller kunskap inom pneumatik.
Grundläggande elkunskaper.
Kunskap inom mätteknik.
Kompetens inom mekanisk montering.
Grundläggande kunskaper i mekanisk bearbetning.
Kunskaper i SAP.
Förmåga att arbeta självständigt med de moduler i SAP som är kopplade till rollen.
Vi erbjuderFast anställning hos Avaron AB
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr per årSå ansöker du
Vi tillsätter löpande – sök gärna så snart du kan.
