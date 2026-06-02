Tullverket söker Platform egnineer
Tullverkets IT avdelning i Luleå är norra Sveriges största arbetsgivare inom IT, med cirka 320 anställda. Hos oss får du arbeta med den senaste tekniken och delta i utvecklingen inom flera spännande verksamhetsområden. Tillsammans med kollegor som kompletterar varandra löser du nya uppgifter varje dag och bidrar till Tullverkets samhällsviktiga uppdrag.
Vi söker nu en driven och ansvarstagande Platform Engineer som vill vara med och bygga upp vår nästa generations interna utvecklingsplattform. Tjänsten erbjuder ett omväxlande och meningsfullt arbete där din kompetens bidrar till att skapa ett tryggt och säkert samhälle. Om tjänsten
Som Platform Engineer blir du en nyckelspelare i vårt nyskapade utvecklingsplattformsteam. Ert uppdrag är att designa, bygga, drifta och utveckla en modern, säker och skalbar intern utvecklingsplattform. Målet är att ge våra systemutvecklare de bästa förutsättningarna för att leverera robusta IT-tjänster som fungerar dygnet runt för hela samhället.
Ditt fokus ligger på automation och infrastruktur som kod (IaC) i en on-premise miljö. Tillsammans med teamet driver du både den dagliga driften och den långsiktiga utvecklingen med höga krav på säkerhet, robusthet och hög tillgänglighet i våra system. Du arbetar nära kollegor inom systemutveckling, drift och IT-säkerhet.
Är du den vi söker?Kvalifikationer
Eftergymnasial utbildning inom IT eller minst 5 års relevant arbetslivserfarenhet
Erfarenhet av Linuxmiljöer
Erfarenhet av att designa och implementera CI/CD pipelines och infrastruktur som kod (IaC)
Mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska
Svenskt medborgarskap
Det är meriterande om du har:
Kompetens inom containerplattformar (Kubernetes, OpenShift, Docker eller Podman)
Erfarenhet av automatisering (Ansible eller AWX)
Erfarenhet av att skriva script (Python eller Shell)
Erfarenhet av licenshantering och ta fram tekniskt underlag inför upphandlingar
Förståelse för DevOps‐principer och agila arbetssätt Dina personliga egenskaper
Som person är du en ambitiös, ödmjuk och kommunikativ lagspelare som trivs med att arbeta både självständigt och tillsammans med andra. Du har ett systematiskt arbetssätt med förmåga att ta initiativ och nå resultat. Du arbetar proaktivt, är van sätta upp mål, följa upp, prioritera och slutföra.
För dig är Tullverkets värdegrund; Helhetssyn, Nytänkande, Ansvarstagande, något helt naturligt.
Stor vikt kommer att läggas på dina personliga egenskaper.
Vi erbjuder dig
Tullverket är en erkänt vänlig arbetsplats där vi värderar trivsel och kultur väldigt högt – att ha kul på jobbet är en framgångsfaktor. Tullverket har ett viktigt uppdrag i samhället och vi erbjuder ett spännande och stimulerande jobb med goda utvecklingsmöjligheter. Genom att jobba på Tullverket är du med och bidrar till ett tryggt och säkert samhälle.
På Tullverket kommer du att vara delaktig i arbete med ny teknik och nya tekniska lösningar.
På Tullverkets IT-avdelning i Luleå har vi allt från drift, utveckling, förvaltning och support för hela Tullverket under samma tak. Eftersom vi är en stor och omfångsrik organisation som jobbar med det mesta finns det alltid möjlighet att prova andra arbetsuppgifter. Här kan du utvecklas efter ditt eget intresse.
Vi tycker det är viktigt med balans i livet och våra förmåner omfattar bland annat flexibel arbetsplats som innebär att du arbetar på kontoret och/eller hemifrån med stor flexibilitet för att passa dig, dina kollegor och ditt arbete. En annan förmån är friskvårdsbidrag samt goda semester- och pensionsvillkor. Övrig information
Referensnummer: TV-2026-12641
Placeringsort: Luleå
Anställningsform: Anställningen är en tillsvidareanställning och inleds med 6 månaders provanställning.
I tjänsten ingår beredskapstjänstgöring.
Individuell lönesättning tillämpas.
Tillträdesdag: enligt överenskommelse.
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Innan beslut om anställning kommer du att få genomgå drogtest och bakgrundskontroll. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen genomförs före anställning, då tjänsten är placerad i säkerhetsklass. Tullverket är en totalförsvarsmyndighet och vid anställning kan du komma att krigsplaceras i Tullverket.
Tullverket värdesätter de kvaliteter som tillförs verksamheten genom att ha en jämn könsfördelning samt etnisk mångfald.
För mer information och ansökan
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att ringa Fredrik Bredemo, 0920-25 98 28. För frågor om rekryteringsprocessen går det bra att ringa Tullverkets PA-support, tel. 060-67 25 85.
Fackliga företrädare är för OFR-P/TULL-KUST, Anders Nilsson tel. 0920-25 96 31 och för Saco-S Eva Rutberg, tel. 0920-25 96 39.
Din ansökan, med ett medföljande personligt brev samt CV/Meritförteckning på svenska, ska ha inkommit till Tullverket senast den 15e juni. Du ansöker via det elektroniska ansökningsformuläret här nedan.
Vi undanber oss samtal från dig som vill sälja annons- och rekryteringstjänster.
Tullverket är en statlig myndighet som kontrollerar flödet av varor över Sveriges gränser. Med visionen att bara godkända varor ska passera gränsen hindrar vi olagliga varor från att komma in i landet och bidrar till ett tryggare samhälle. Vi förenklar handeln med andra länder och lägger grunden till ökad tillväxt och konkurrens på lika villkor. Tullverket, som grundades 1636, har i dag cirka 2 700 anställda och leds av generaltulldirektör Johan Norrman. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-15
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tullverket
(org.nr 202100-0969), https://www.tullverket.se/
