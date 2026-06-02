Servicetekniker - Renault och Dacia
2026-06-02
Publiceringsdatum2026-06-02Om tjänsten
Som servicetekniker hos oss får du en varierad och viktig roll där du arbetar med både planerade samt akuta service- och reparationsarbeten i enlighet med tillverkarnas riktlinjer.
Du kommer att arbeta med externa jobb som förberedelse, service och reparation av nya och begagnade bilar inför försäljning och leverans för privat- och företagskunder. Vid behov arbetar du även med interna bilar och andra bilmärken.
En central del av rollen är att bidra till omtankesförsäljning och att noggrant dokumentera utförda arbeten i våra system. Du ansvarar för att kommunicera tekniska lösningar och arbetsstatus till Verkstadschef och Servicerådgivare. Rollen kan innebära direkt kontakt med kund.Kompetenser
Fordonsteknisk utbildning med inriktning mot personbilar, gärna Renault-certifiering eller motsvarande erfarenhet.
Goda kunskaper i felsökning, diagnos och reparationsteknik.
Förmåga att arbeta självständigt och i team i en verkstadsmiljö.
Grundläggande IT-kunskaper för dokumentation och diagnosverktyg.
Serviceinriktat arbetssätt och förmåga att representera företaget vid kontakt med kunder.
B-körkort.Dina personliga egenskaper
Tar ansvar i att arbetet utförs enligt höga standarder och tillverkarens riktlinjer.
Förmågan att analysera och lösa tekniska problem snabbt och effektivt.
Anpassar sig till olika typer av jobb – från interna leveransförberedelser till externa kundarbeten.
Bemöter kunder och övriga professionellt.
Arbetar väl i team med andra tekniker, arbetsledare och kundansvariga.
Tar ansvar för att driva arbetet framåt och föreslå lösningar vid behov.
Klarar av att arbeta under tidspress och hantera flera uppdrag samtidigt.
Tydlig i såväl extern som intern kommunikation och dokumentation.
Har ett starkt intresse för att utveckla sin tekniska kunskap och följa med i nya metoder och system.
Anställningsform, omfattning och placeringsort
Anställningen är tillsvidare, på heltid med placering på Bilmånsson i Lund. Tillträde sker enligt överenskommelse.Kontaktuppgifter för detta jobb
Vill du veta mer om tjänsten, kontakta Verkstadschef Niklas Ekholm-Elgán, 046-5408079.
Rekrytering hanteras löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Välkommen med din ansökan! 🙌 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bilmånsson i Skåne AB
(org.nr 556256-7965)
Propellervägen 12 (visa karta
)
224 78 LUND Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9940834