Verksamhetsarkitekt inom järnvägens kapacitetsplanering
2026-06-02
Publiceringsdatum2026-06-02Om företaget
Hos Avaron får du tryggheten i en fast anställning kombinerat med variationen av att arbeta ute hos olika kunder. Vi tillsätter specialister inom allt från teknik, IT och industri till projektledning och affärsstöd – och oavsett uppdrag har du en konsultchef som finns där för dig och din utveckling.
Om rollen
Du kliver in i ett omfattande moderniseringsarbete där planering, tilldelning och styrning av järnvägskapacitet utvecklas för att bli mer transparent, effektiv och kapacitetsoptimerad. I rollen arbetar du i skärningspunkten mellan verksamhetsarkitektur och lösningsarkitektur, med fokus på att knyta ihop processer, informationsflöden, verksamhetsbehov och IT-lösningar. Du samarbetar nära verksamheten, utvecklingsteam och externa leverantörer i en komplex miljö med stor påverkan på framtidens kapacitetsplanering för svensk järnväg. Det här är en roll för dig som vill kombinera strategiskt arkitekturarbete med djup domänkunskap i ett område där rätt lösningar gör verklig skillnad.
ArbetsuppgifterDu analyserar och beskriver verksamhetsprocesser, informationsflöden och behov kopplade till kapacitetsplanering.
Du driver arbete inom både verksamhetsarkitektur och lösningsarkitektur för att säkerställa att lösningar stödjer verksamhetens mål.
Du påverkar hur IT-lösningar utformas i linje med befintliga IT-tjänster och etablerade arkitekturprinciper.
Du samordnar arkitekturfrågor mellan verksamhet, utvecklingsteam och externa leverantörer i en komplex systemmiljö.
Du bidrar i utveckling och införande av kapacitetsoptimeringssystem samt tillhörande processer och arbetssätt.
Du stödjer utvecklingen av lösningar för banarbetsplanering samt ansökan och tilldelning för tåg och banarbeten.
KravMinst 10 års arbetslivserfarenhet, under de senaste 15 åren, av systemutveckling i C# och Visual Studio mot SQL Server samt flerlagrade arkitekturer.
Minst 7 års arbetslivserfarenhet, under de senaste 15 åren, av systemutveckling mot Microsoft Internet Information Server samt design patterns för webblösningar som Repository Pattern, Dependency Injection och Unit of Work.
Minst 7 års arbetslivserfarenhet, under de senaste 15 åren, av serviceorienterad arkitektur, arkitektoniska mönster, kontraktsbaserade och gränssnittsbaserade tjänster samt information som en tjänst.
Minst 7 års arbetslivserfarenhet, under de senaste 15 åren, av dokumenterad lösnings- och mjukvaruarkitektur.
Minst 4 års arbetslivserfarenhet av systemutveckling med Single Page Application, JavaScript, REST-tjänster och Angular.
Minst 4 års arbetslivserfarenhet av ledande arbete med extern utländsk leverantör i en komplex systemlösning.
Minst 4 års arbetslivserfarenhet av systemutveckling inom processen för tilldelning av kapacitet för ett transportsystem, såsom järnväg eller likvärdigt.
Dokumenterad erfarenhet av teknisk ledning av IT-utvecklingsprojekt med minst 10 deltagare.
Minst 6 års dokumenterad erfarenhet av standardsystemet Train Planning System, TPS.
Minst 6 års erfarenhet av Team Foundation Server eller Azure DevOps.
Mycket goda kunskaper inom MPK-lösningens arkitektur eller liknande lösningar, inklusive beroenden mellan arbetssätt, process och system.
Minst 5 års arbetslivserfarenhet av att inom projekt MPK eller liknande uppdrag självständigt ansvara för och arbeta med verksamhetsutveckling och införande av kapacitetsoptimeringssystem.
Minst 5 års kunskap av kapacitetsplanering inom banarbete och tåg enligt MPK-processer och system, inklusive TPS och Kapacitetsportalen.
Minst 5 års arbetslivserfarenhet av utveckling inom IT-lösning för banarbetsplanering samt ansökan och tilldelning för tåg och banarbeten enligt MPK-processer och system, inklusive TPS och Kapacitetsportalen.
Minst 5 års arbetslivserfarenhet av utveckling av processer och arbetssätt inom ansökan och tilldelning för tåg och banarbeten.
Flytande svenska i tal och skrift.
Vi erbjuderFast anställning hos Avaron AB
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr per årSå ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-09
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
