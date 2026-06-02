Director Connections & Services
E.ON i Sverige är en del av den internationella energikoncernen E.ON SE med huvudkontor i Essen, Tyskland. Inom koncernen arbetar runt 70 000 personer i 17 länder. Runt om i Sverige arbetar runt 2100 engagerade medarbetare. Vårt nordiska huvudkontor finns i Malmö. I Sverige levererar vi el, värme och smarta energilösningar till drygt en miljon hushåll och företag. E.ON:s roll är att ta ansvar för och driva utvecklingen framåt, för att fler ska kunna ställa om. Med våra investeringar och våra kunders vilja att bidra arbetar vi för att fortsätta elektrifiera samhället och möta framtidens energibehov.
Välkommen till oss på E.ON och bli en del av energiomställningen. I samarbete med våra kunder och partners ser vi till att el och värme produceras, används och återvinns smartare. Om du har passion och tror på kraften i att arbeta tillsammans är E.ON platsen för dig.Publiceringsdatum2026-06-02Om företaget
På E.ON driver vi en av vår tids viktigaste samhällsomställningar, elektrifieringen. Tillsammans med våra kunder och partners skapar vi förutsättningar för ett mer hållbart, tillgängligt och robust energisystem.
Inom E.ONhar vi en nyckelroll i denna utveckling. Vår verksamhet inom Anslutning & Service är central i att möta den ökande efterfrågan på el – från nya bostadsområden till industrins omställning, laddinfrastruktur och förnybar produktion.
Nu söker vi en Director Connections & Services som vill ta en strategisk och synlig roll i vår fortsatta resa och vara med och utveckla hur vi möter våra kunder i en snabbt föränderlig omvärld.
Som en del av vårt ledningsteam får du möjlighet att påverka både affär, riktning och kultur tillsammans med kollegor som delar ambitionen att göra verklig skillnad.
Din roll
Ett ledarskap med bredd, mandat och verklig påverkan!
I den här rollen kliver du in i ett helhetsansvar för vår Anslutning & Service-affär med direkt påverkan på hur snabbt och effektivt vi kan möjliggöra elektrifieringen i Sverige. Du leder en organisation med cirka 200 medarbetare, genom fyra direktrapporterande chefer, och med stöd av Business Controller och People Business Partner. Tillsammans ansvarar ni för hela kedjan från kundförfrågan till leverans och uppföljning i en verksamhet som spänner från volymtunga flöden till mer komplexa projekt.
Rollen innebär att du får:
sätta riktning och vidareutveckla affären i takt med marknadens behov
stärka kundupplevelsen i alla delar av leveransen
utveckla effektiva och hållbara arbetssätt i en verksamhet som kombinerar teknik, kund och affär
bygga en kultur där människor, samarbete och ansvar driver resultat
Du verkar i en kontext där både tempot och komplexiteten är hög och där du får möjlighet att använda hela din erfarenhet, från strategiskt perspektiv till operativa vägval.
Vi tror att du känner igen dig i att:
leda genom andra och skapa resultat tillsammans
navigera i komplexa organisationer med många intressenter
kombinera affärsmässighet med ett genuint intresse för människor
driva förändring – och samtidigt skapa stabilitet och riktning
Ditt ledarskap gör skillnad både för affären och för människorna i den.
Hur är det hos oss?
Ett sammanhang där du får vara med och påverka och fortsätta utvecklas!
På E.ON tror vi på ett ledarskap som bygger på tillit, tydlighet och engagemang. Vi vet att hållbara resultat skapas när människor får rätt förutsättningar att lyckas, tillsammans.
Du blir en del av ett erfaret och samarbetsorienterat ledningsteam, där vi delar ansvar för helheten och stöttar varandra i både utmaningar och framgångar.
Din närmsta chef är Martin Höhler, CEO för E.ON Energidistribution, som värdesätter ett strategiskt perspektiv, affärsdriv och förmågan att se helheten.
Hos oss:
ges du stort utrymme att påverka både riktning och arbetssätt
arbetar vi nära varandra och över organisatoriska gränser
värdesätts olika perspektiv och erfarenheter
Vi arbetar aktivt med inkludering och vet att mångfald i perspektiv gör oss bättre som organisation. Därför vill vi särskilt uppmuntra dig som kanske inte uppfyller alla krav till 100 %, men som känner att rollen stämmer väl med din erfarenhet och ambition.
Varmt välkommen att söka och var med oss på vägen mot ett hållbart samhälle! Sista ansökningsdag är 16 juni.
Då vi arbetar med samhällsviktig verksamhet är anställningen säkerhetsklassad, vilket innebär att en säkerhetsprövning kommer att genomföras innan anställning.
För frågor om tjänsten, vänligen kontakta:
People Partner: Anna Thuresson anna.thuresson@eon.se
Manager Recruiting: Linda Persson linda.persson@eon.se
För fackliga frågor, vänligen kontakta:
Unionen, Unionen.EED@eon.se
Akademikerna, Akademikerna@eon.se
Mattias Andolfsson, Ledarna, mattias.andolfsson@eon.se
Mats Lundberg, SEKO, +46 730 499778 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-16
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "436". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare E.ON Sverige Aktiebolag
https://jobs.eon.com/
211 20 MALMÖ Arbetsplats
E.ON Energidistribution AB Kontakt
E.ON Recruiting Team careers@eon.com
