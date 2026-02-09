Städvärdar till Östersunds camping
Vill du jobba med oss på Östersunds camping? Vi letar efter engagerade städvärdar som vill bidra till att skapa en ren och trivsam miljö för alla våra besökare. Det här är en fantastisk möjlighet för dig som gillar att jobba självständigt men också trivs med att vara en del av ett samarbetsvilligt gäng.
Tjänsterna är deltid, varierar mellan 65-75% med schemalagda arbetstider (dag, kväll och helg) under perioden maj-augusti.Publiceringsdatum2026-02-09Om tjänsten
Dina huvudsakliga uppgifter kommer att inkludera:
• Städa och hålla våra stugor, gemensamma utrymmen och faciliteter i toppskick.
• Arbeta proaktivt för att se till att våra besökare får en förstklassig upplevelse.
• Samarbeta med dina kollegor för att säkerställa att vi levererar högsta möjliga standard.
Vem är du?
För att passa in i rollen som städvärd är det bra om du:
• Har tidigare erfarenhet inom städning, men det är inte ett måste - vi värdesätter din inställning och vilja att lära!
• Är strukturerad och gillar att hålla ordning och reda.
• Har förmågan att arbeta självständigt, men också uppskattar teamwork.
• Har ett öga för detaljer och gillar att alla ytor ska vara skinande rena.
• Tycker om att ge besökare ett gott intryck och har en positiv inställning.
Ansök nu!
Sugen på att bli en del av vårt härliga team på Östersunds camping? Tveka inte, sök redan idag! Vi ser fram emot att läsa din ansökan och kanske välkomna dig som vår nya städvärd.
Sista dag att ansöka är 2026-03-15
Så går rekryteringen till
Intervjuer kan ske löpande. Vi vill att du bifogar CV och personligt brev i din ansökan. Betyg/intyg behöver inte skickas med. Det ber vi dig komplettera med om det blir aktuellt med en intervju.
Östersunds kommun har före annonsering övervägt val av annonseringskanaler och undanber sig därför samtal från rekryteringsfirmor och annonsförsäljare.
Om Kultur- och fritidsförvaltningen
Var med och skapa små och stora vardagsäventyr. En rolig friluftsaktivitet i vacker natur eller varför inte en spännande kulturell upplevelse? Det finns många äventyr att ta del av på våra anläggningar och aktivitetsområden, liksom på våra bibliotek, fritidsgårdar och på Kulturskolan. Vi har också ett rikt föreningsliv inom både idrott och kultur. I Östersund finns något för alla som vill ha en aktiv och meningsfull fritid. Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Östersunds kommun
(org.nr 212000-2528), https://www.ostersund.se/naringsliv-och-arbete/jobba-hos-oss.html Arbetsplats
Östersunds Kommun Kontakt
Campingföreståndare
Erika Panhed erika.panhed@ostersund.se 070-540 05 94 Jobbnummer
9730967