Städtekniker
Städkompaniet i Karlstad AB / Städarjobb / Karlstad Visa alla städarjobb i Karlstad
2026-07-15
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, Forshaga
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Vi på Städkompaniet i Karlstad AB söker nu nya medarbetare!
Vi är det lilla företaget med personlig service och sätter stort värde på kvalitet, ansvar och ett professionellt bemötande.
Vi söker dig som är engagerad i ditt arbete, kan arbeta självständigt och tar eget ansvar. Du utför dina städuppdrag med känsla, noggrannhet och respekt för kundens miljö.
Som lokalvårdare hos oss kommer du bland annat att få utföra kontorsstädning, byggstädning, fönsterputs, flyttstädning, sanering och hemstädning. Det kan även förekomma uppdrag där du hjälper till med att packa, tömma och iordningställa dödsbon samt andra liknande arbetsuppgifter.
Dina personliga egenskaper är viktiga för oss. Vi söker dig som är ansvarsfull, positiv, pålitlig och självgående. Du behöver kunna hitta lösningar, anpassa dig till olika situationer och arbeta effektivt även när förutsättningarna förändras. Du har god fysik, ett glatt humör och trivs med att möta olika människor.
Körkort är ett krav eftersom arbetet innebär att du behöver kunna ta dig mellan olika arbetsplatser och uppdrag.
Arbetet kräver mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift. Du behöver kunna förstå och följa muntliga och skriftliga instruktioner, kommunicera obehindrat med kunder och kollegor samt hantera arbetsrelaterad information och dokumentation på svenska.
Det kan förekomma uppdrag på arbetsplatser med särskilda säkerhetskrav eller inom säkerhetskänslig verksamhet. För vissa uppdrag kan därför godkänd säkerhetsprövning, registerkontroll och andra krav från kunden eller verksamhetsutövaren vara en förutsättning för att få utföra arbetet.
I dagsläget söker vi en person som kan arbeta vid behov. Anställningen är inledningsvis en timanställning, men för rätt person kan det på sikt finnas möjlighet till en fast anställning. Vi uppskattar att arbetstiden kan komma att motsvara cirka 50–100 procent, beroende på uppdragsmängd och verksamhetens behov.
Stor erfarenhet av städning är meriterande men vi värdesätter personlighet och funktion i gruppen framför erfarenhet.
Vi emotser era ansökningar genom mail och inte via telefon.
Vi hoppas att tjänsten låter intressant och att du vill bli en del av vårt team! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-03
Skriftligt
E-post: info@stadkompanietkarlstad.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Städkompaniet i Karlstad AB
(org.nr 559211-0448)
Skårevägen 63 (visa karta
)
653 50 KARLSTAD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
VD
Daniel Stolt info@stadkompanietkarlstad.se 054-155322 Jobbnummer
10003427