Stadsjurist till kommunledningskontoret
2026-02-06
, Kungsör
, Västerås
, Strängnäs
, Hallstahammar
Hos oss i Eskilstuna får du som stadsjurist möjlighet att arbeta med spännande och samhällsviktig juridik. Kommunen utvecklas och förändras ständigt och det gör även de juridiska frågorna vi hanterar.
Här kliver du in i ett engagerat team med fem stadsjurister och en chefsjurist, mitt i hjärtat av kommunledningskontoret. Juristfunktionen har bland annat till uppgift att delta i och göra bedömningar av juridiska frågor som är av större vikt eller principiell karaktär. Funktionen är en egen enhet som ingår i den administrativa ledningsstaben. Här ges du möjlighet till ett stimulerande och ansvarsfullt arbete i en miljö präglad av stor variation och utveckling.
Vi sitter centralt, bara några minuter från tågstationen, och det finns möjlighet till visst distansarbete. Du får en roll där du gör konkret skillnad - både för kommunens invånare och för den hållbara utvecklingen av vår stad.Publiceringsdatum2026-02-06Arbetsuppgifter
I rollen får du arbeta både operativt och strategiskt med en blandning av bredd och djup. Du rör dig mellan ärenden av varierande rättsligt innehåll och komplexitet, vilket ger utrymme att både fördjupa dig och vara mångsidig. Fokus för denna tjänst ligger på juridiska frågor kopplade till socialrätt, hälso- och sjukvårdsjuridik samt offentlighet- och sekretesslagstiftning
Du ger rådgivning inom kommunalrätt och förvaltningsrätt, granskar avtal och styrdokument, och du företräder kommunen i rättsprocesser. Du ger också vägledning och råd i juridiska frågor som rör hela kommunen samt är stöd åt kommunens nämnder, förvaltningar och bolag. Utöver det bidrar du i utredningar, utbildningar och andra insatser som stärker det juridiska arbetet i kommunen. Här finns gott om utrymme för både juridiskt hantverk och professionell utveckling.Kvalifikationer
Vi söker dig som har juristexamen och flera års erfarenhet av kvalificerat juridiskt arbete. Du uttrycker dig mycket väl på svenska i både tal och skrift, du har goda IT-kunskaper och du är skicklig på att göra juridiken begriplig för andra. För att trivas i rollen behöver du vara nyfiken, lösningsorienterad och trygg i att arbeta med både offentlig- och civilrättsliga frågor. Särskilt bra är det om du har erfarenhet av dessa frågor inom socialrätt, hälso- och sjukvårdsjuridik samt offentlighet- och sekretesslagstiftningen.
Erfarenhet av processföring eller juridiskt arbete i en politiskt styrd verksamhet, offentligrättslig lagstiftning såsom kommunallagen och förvaltningslagen, är meriterande. Om du har arbetat med utlämnande av allmänna handlingar eller med planering och genomförande av utbildningar är detta också ett plus. Det är viktigt att du arbetar konsultativt och i nära samarbete med andra yrkesgrupper. Du driver dina ärenden framåt med självständighet, ansvarskänsla och integritet och du bidrar aktivt till att stärka rättssäkerheten i kommunens verksamheter.
Visst låter det intressant? Varmt välkommen med din ansökan.
ÖVRIGT
Kommunledningskontoret har det koncerngemensamma ansvaret och har som uppdrag att stödja kommunstyrelsen i arbetet att utveckla Eskilstuna kommun. Det gör vi genom att leda, styra och stödja förvaltningar och bolag genom dialog, samverkan och delaktighet.
Vill du vara med och leda vägen?
Vi erbjuder en arbetsplats som går före och leder vägen i en av Sveriges mest hållbara kommuner. Tillsammans med kompetenta och engagerade medarbetare är du med och utvecklar Eskilstuna genom goda hållbara möten, vägledning och service. Genom ett aktivt och modigt medarbetarskap samt ett tillitsfullt och engagerat ledarskap är du med och driver förändring. Du gör skillnad för människor varje dag.
Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla.
