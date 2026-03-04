Städpersonal sökes till sommarsäsongen Aspa Herrgård
2026-03-04
Vill du arbeta i en vacker herrgårdsmiljö i sommar? Nu söker vi 1-2 personer som vill komplettera vårt städteam under sommarsäsongen.
Är du istället intresserad av att jobba extra vid behov under sommaren, exempelvis några dagar i månaden, är du också varmt välkommen att höra av dig.Publiceringsdatum2026-03-04Om tjänsten
Som en del av vår städavdelning arbetar du främst med städning av hotellrum, kök och salonger. I arbetet kan även andra arbetsuppgifter förekomma, såsom hjälp vid frukostservering samt enklare utomhusskötsel.
Arbetet är varierande och passar dig som trivs med att hålla ordning, arbeta noggrant och bidra till en trivsam miljö för våra gäster.
Vi söker dig som
är pigg, glad och serviceinriktad
är noggrann och tycker om att arbeta med städning
trivs i en historisk miljö och i äldre byggnader
Tjänsten gäller främst under sommaren, men det finns möjlighet till upplärning under våren. Vid behov kan det även finnas möjlighet till förlängning efter sommarsäsongen.Om företaget
Aspa Herrgård är en herrgård med hotell-, konferens- och festverksamhet i naturskön miljö. Hos oss möter gästerna en varm och personlig atmosfär.Så ansöker du
Välkommen att skicka din ansökan till oss. Urval sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-03
E-post: info@aspaherrgard.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Jobbannons". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Aspa Herrgård AB
(org.nr 556967-6827)
696 93 ASPABRUK Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
