Städpersonal i Stockholm sökes
Hjälp hemma i Sverige AB / Städarjobb / Stockholm Visa alla städarjobb i Stockholm
2026-01-23
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Hjälp hemma i Sverige AB i Stockholm
, Uppsala
, Göteborg
eller i hela Sverige
Hjälp Hemma är ett snabbt växande företag med många utvecklingsmöjligheter. Företagets fokus har alltid varit att skapa bättre förutsättningar för människor både inom deras yrkesliv och privat.
I Stockholm är vi ca 350 medarbetare som hjälper familjer med deras hushållsarbeten runtom i staden.
Våra tjänster är oerhört uppskattade och populära.
Du kommer att ha ett självständigt och flexibelt arbete.
Vi söker nu ny städpersonal för arbete i hela Stockholmsområdet. Du bör ha minst 1 års dokumenterad erfarenhet av städning i privata hushåll.
Du bör kunna kommunicera på svenska och ha en hög social kompetens.
Du får inte förekomma i polisens belastningsregister (registerutdrag kommer krävas vid anställning)
Vi erbjuder en attraktiv arbetsplats med kollektivavtal, friskvårdsbidrag och olika personalförmåner samt en stark social gemenskap. Vi söker dig med en positiv inställning som vill arbeta självständigt med att hjälpa våra kunder med städning i deras hem. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Hjälp Hemma i Sverige AB
(org.nr 556771-7045)
Årstaängsvägen 17 (visa karta
)
117 43 STOCKHOLM Jobbnummer
9700916