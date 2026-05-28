Senior IT Service Delivery Manager
2026-05-28
Vi söker nu en erfaren Delivery Manager till ett större samhällskritiskt bolag med verksamhet som bedrivs dygnet runt, årets alla dagar. Organisationen ansvarar för viktig nationell infrastruktur och har stort fokus på tillgänglighet, säkerhet, hållbarhet och stabila IT-leveranser. IT-verksamheten fungerar som en strategisk partner till affären och arbetar nära verksamheten för att säkerställa effektiva och säkra digitala tjänster.
Om uppdraget
I rollen kommer du att arbeta nära ansvariga för IT-förvaltning och tjänsteleveranser med fokus på uppföljning, koordinering och vidareutveckling av etablerade IT-tjänster inom ett specifikt tjänsteområde.
Du kommer att bidra med teknisk kompetens och stötta verksamheten inom områden såsom:
leveransuppföljning
regelefterlevnad
säkerhet
teknisk dokumentation
användardokumentation
Rollen kräver god förståelse för IT-infrastruktur och närliggande teknikområden såsom nätverk, databaser, brandväggar och molntjänster.
Du arbetar nära flera olika intressenter, bland annat:
interna verksamheter
arkitekter
externa leverantörer och partners
förvaltnings- och tjänsteansvariga
I uppdraget ingår även att:
delta i förvaltning och utveckling av verksamheten
följa upp leveranser och pågående aktiviteter
koordinera och driva IT-relaterade initiativ och projekt
stötta användare och verksamhet med nya IT-lösningar och infrastrukturella frågeställningar
Stor vikt läggs vid både teknisk kompetens och personlig lämplighet.
Skallkrav
Dokumenterad erfarenhet som visar på kunskaper inom IT-infrastruktur, inklusive nätverk, databaser, brandväggar samt Azure. Erfarenheten ska kunna styrkas genom beskrivning av genomförda uppdrag och ha utförts de senaste 8 åren.
Minst fem års erfarenhet i roller såsom Service Delivery Manager, Delivery Manager, IT-förvaltningsledare eller liknande
Erfarenhet av teknisk dokumentation och användardokumentation
Meriterande
Erfarenhet från verksamheter med höga krav på säkerhet och regelefterlevnad
Erfarenhet från offentlig sektor eller annan komplex och reglerad verksamhet

Övrig information
Möjlighet till visst distansarbete när verksamheten tillåter
Placering i norra Stockholm
Tillträde och ansökan:
Startdatum: 2026-06-14
Slutdatum: 2026-12-31
Sista ansökningsdagen: 2026-06-03
Ort: Stockholm (hybridarbete anpassat till kundens behov)
Urval och intervjuer sker löpande!
Sway Sourcing är en innovativ rekryteringspartner som specialiserar sig på att matcha rätt talang med rätt företag - snabbt och effektivt. Vårt huvudfokus ligger inom Ekonomi, Administration, HR, Marknad och IT, men vi har även den breda expertis och flexibilitet som krävs för att leverera skräddarsydda rekryteringslösningar inom alla branscher.
Trots att vi är en relativt ny aktör har vi redan byggt förtroende hos många av Sveriges största företag och arbetar både nationellt och internationellt. Med baser i Sverige och Spanien erbjuder vi en unik kombination av lokal expertis och global räckvidd. Vårt starka nätverk och djupa branschinsikter gör oss till en självklar partner för företag som vill ligga steget före i sin rekrytering. Så ansöker du
