Redovisningsekonom till en kund inom fastighetsförvaltning
2026-05-28
Är du strukturerad, serviceinriktad och trygg i rollen som ekonom? Vill du arbeta nära kunder och ta ett helhetsansvar för ekonomisk förvaltning? Då kan detta vara rollen för dig!
Vi söker nu en Redovisningsekonom till en etablerad aktör inom fastighetsservice och förvaltning. Verksamheten är rikstäckande och kombinerar bred kompetens inom både teknisk och ekonomisk förvaltning. Här finns resurser nog att hantera stora och komplexa uppdrag, samtidigt som arbetssättet präglas av närhet, flexibilitet och kundfokus.
I centrala Göteborg finns ett specialiserat och erfaret team inom fastighetsförvaltning där både teknisk och ekonomisk kompetens samverkar. Du blir en del av en organisation med lång erfarenhet inom branschen och ingår i ett etablerat förvaltningsteam som arbetar nära kund med helhetsansvar för ekonomisk förvaltning.
Om rollen
Som Redovisningsekonom ansvarar du för den ekonomiska helheten för en egen kundstock. Tjänsten passar dig som trivs med att arbeta självständigt, har god struktur och uppskattar kombinationen av ekonomi, kundrelationer och administration.
Du arbetar brett med allt från löpande redovisning till bokslut och rådgivning, samtidigt som du har en nära och kontinuerlig dialog med både kunder och kollegor.
I dina arbetsuppgifter ingår bland annat:
Löpande bokföring
Leverantörs- och kundreskontra
Betalningar och avstämningar
Ekonomisk rapportering och uppföljning
Budgetarbete
Arvodes- och lönehantering
Administration av lägenhetsförteckningar
Momsredovisning
Bokslut och årsredovisningar
Deklarationer (moms-, arbetsgivare-, inkomst-)
Kundansvar och ekonomisk rådgivning
Löpande kundkontakt och uppföljning
Detta är en direktrekrytering, vilket innebär att StudentConsulting ansvarar för rekryteringsprocessen och att anställningen sker direkt hos kunden. Tjänsten är ett föräldravikariat med start i augusti, eller enligt överenskommelse och sträcker sig till oktober 2027. Det finns goda möjligheter till förlängning eller tillsvidareanställning efter vikariatets slut.
DETTA SÖKER VI
Vi söker dig som:
Har minst gymnasial utbildning inom ekonomi
Har minst två års erfarenhet av självständigt arbete inom redovisning och ekonomisk förvaltning
Är strukturerad, noggrann och van vid att ta ansvar
Trivs i en roll med många kontaktytor och uppskattar att bygga långsiktiga kundrelationer
Har goda kunskaper i Officepaketet, särskilt Excel
Har erfarenhet av ekonomisystem som exempelvis Fortnox, REAL eller Capego
Du uttrycker dig väl på svenska i tal och skrift och har grundläggande kunskaper i engelska.
Meriterande om du:
Har arbetat med ekonomisk förvaltning för bostadsrättsföreningar eller samfällighetsföreningar.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper! Som person är du ansvarstagande och självgående, samtidigt som du är serviceinriktad och professionell i kontakten med kunder. Du arbetar strukturerat och har en god förmåga att planera och prioritera ditt arbete på ett effektivt sätt. Vidare är du kommunikativ, relationsskapande och trygg i rådgivande roller. Du trivs med att ta ansvar, lösa problem och bidra till att skapa och utveckla goda kundrelationer över tid.
Låter detta som en tjänst som passar dig? Skicka in din ansökan redan idag - urval sker löpande! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-17
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare StudentConsulting Sweden AB (publ)
https://www.studentconsulting.com
Aröds industriväg 34 (visa karta
)
417 05 GÖTEBORG Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
Alexandra Kaleta goteborg.professional@studentconsulting.com Jobbnummer
9934855