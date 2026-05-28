Ekonomichef till komplex verksamhet
2026-05-28
Vi söker en erfaren ekonomichef till ett uppdrag i en verksamhet med hög komplexitet, stort ansvar och tydligt behov av starkt ekonomiskt ledarskap.
Här får du en central roll med ansvar för att leda ekonomifunktionen och bidra både strategiskt och operativt.
Som ekonomichef kommer du bland annat att arbeta med:
Leda och utveckla ekonomifunktionen
Ansvara för ekonomistyrning, analys, uppföljning och rapportering
Vara ett strategiskt stöd till ledning och verksamhet
Säkerställa struktur, kvalitet och utveckling inom ekonomiområdet
Bidra i förändrings- och utvecklingsarbete
Driva prioriterade utvecklingsfrågor tillsammans med ledningen
Om dig
Du har gedigen erfarenhet av liknande arbetsuppgifter och kombinerar strategisk höjd med operativ förståelse. Du är en lugn och trygg ledare med hög integritet och vana att verka i miljöer med hög belastning och många samtidiga behov. Du skapar riktning och samarbete i komplexa verksamheter.
Uppdraget startar enligt överenskommelse och beräknas pågå cirka sex månader. Omfattningen anpassas utifrån din tillgänglighet. Arbetet sker på plats i Skåne med möjlighet till viss distans.
Detta är ett konsultuppdrag. Du kan välja att vara anställd av oss eller fakturera via eget bolag.
Sista dag att ansöka är 2026-06-05
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7816205-2024286". Arbetsgivare View.group Sweden AB
(org.nr 556874-9435), https://jobb.viewgroup.se
Djäknegatan 23 (visa karta
)
211 35 MALMÖ Arbetsplats
View Group Interim, Rekrytering & Search Kontakt
Gitte Frost gitte.frost@viewgroup.se 073-0415124 Jobbnummer
