Sommarjobb som fastighetsskötare - Linköping
Avioto AB / Fastighetsskötarjobb / Linköping Visa alla fastighetsskötarjobb i Linköping
2026-05-28
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Avioto AB i Linköping
, Mjölby
, Norrköping
, Ödeshög
, Stockholm
eller i hela Sverige
Vill du ha ett aktivt och varierat sommarjobb där du arbetar utomhus och får ta ansvar? Avioto AB söker nu fastighetsskötare till Linköping under sommaren, med varierande arbetsperioder.Publiceringsdatum2026-05-28Om tjänsten
Som fastighetsskötare hos Avioto AB arbetar du med yttre skötsel och tillsyn av fastigheter. Du blir en viktig del i att skapa trivsamma och välskötta miljöer för våra kunder och hyresgäster.
Arbetsuppgifterna innefattar bland annat:
Gräsklippning, ogräsrensning och häckklippning
Rondering och tillsyn av fastigheter
Enklare underhålls- och servicearbeten
Skötsel av utemiljöer vid flera olika fastigheter
Du utgår från Linköping och arbetar både självständigt och tillsammans med kollegor.Om företaget
Avioto AB är ett växande bolag inom fastighetsservice och förvaltning med fokus på kvalitet, service och långsiktiga relationer. Vi arbetar nära våra kunder och strävar efter att skapa hållbara och effektiva lösningar inom fastighetsskötsel och drift.
Hos oss möts du av en arbetsplats som präglas av ansvarstagande, engagemang och god laganda. Vi värdesätter inkludering, professionalism och möjligheten att utvecklas tillsammans.
Vem är du?
Vi söker dig som är:
Ansvarsfull och självgående
Serviceinriktad och lösningsorienterad
Noggrann och trivs med praktiskt arbete
Bekväm med att arbeta både självständigt och i teamKvalifikationer
B-körkort
Meriterande
Erfarenhet av fastighetsskötsel, trädgårdsarbete eller liknande arbete
Vi erbjuder
Ett aktivt och varierande sommarjobb
Trevliga kollegor och en positiv arbetsmiljö
Möjlighet att utvecklas inom fastighetsbranschen
Varierande arbetsperioder under sommaren
Lön enligt överenskommelse/kollektivavtal
Rekrytering sker löpande, så vänta inte med din ansökan. Skicka in din ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-06
E-post: jobb@avioto.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Fastighetskötare Linköping". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avioto AB
(org.nr 559308-0194)
584 37 LINKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Ateca Norden AB Jobbnummer
9934862