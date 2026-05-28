Administratör till nationellt centrum för äldreomsorg
Är du en serviceinriktad och relationskapande administratör? Då kan detta vara rätt tjänst för dig! Hos oss får blir du en del av en dynamisk arbetsplats med engagerade kollegor. Socialstyrelsens nationella kompetenscentrum för äldreomsorg har i uppdrag att öka kunskapen om äldreomsorg på nationell nivå samt stödja utveckling och implementering av kunskap och nya arbetssätt på lokal nivå. Nu behöver vi förstärka vår enhet med en administratör.Publiceringsdatum2026-05-28Om tjänsten
I din roll är du ett stöd till chef och medarbetare på Socialstyrelsens nationella kompetenscentrum för äldreomsorg. Du kommer att arbeta med ett brett spann av administrativa uppgifter på myndigheten. Arbetsuppgifterna består av att t ex koordinera och organisera kalender, samordna interna och externa möten, delta på möten och se till att det praktiskt fungerar, upprätthålla olika typer av dokument och presentationer. Det ingår också i arbetet att söka och samla in data, sammanställa rapporter, följa upp planer och aktiviteter samt viss projektadministration. Att hantera fakturor, inköp, beställa resor, hantera epost samt viss diarieföring är också en del i uppdraget. Du kommer ha uppdrag att förbättra administrativa rutiner på enheten såsom struktur för årsplanering. Du kommer också att ha en roll i kompetenscentrumets utåtriktade aktiviteter t ex studiebesök, webbinarier, erfarenhetsutbyten och fungera som chatmoderator. Tjänsteresor förekommer.
Om dig
För att lyckas i tjänsten är det viktigt att du är
Är serviceinriktad och relationsskapande
Har hög integritet
Är stabil med god omdömesförmåga
Bra på ¨att förutse behov,tänka flera steg framåt och ta egna initiativ
Är tydlig och strukturerad.
Har god språklig analytisk förmågaKvalifikationer
Eftergymnasial utbildning inom administration, juridik, eller samhällsvetenskap
Avancerad kunskap i Word, Excel, Power Point och digitala verktyg, te x Teams.
Mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska
Förmåga och erfarenhet att driva egna projekt, hantera komplexa arrangemang och koordinera möten
Erfarenhet administrativa, serviceinriktade arbetsuppgifter relevanta för uppdraget
Meriterande
Erfarenhet av att använda AI
Erfarenhet av att arbetat i stöttande roll t.ex. assistent, administratör
Bra att veta
Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid och inleds med provanställning i sex månader. Du utgår ifrån kontoret på Västerbroplan i Stockholm men har möjlighet att arbeta på distans upp till två dagar i veckan.Under våren 2027 flyttar vi till nya lokaler i Solna strand.
Din tjänstetitel blir administratör och din placering är på avdelningen kunskapsstyrning för socialtjänsten, enhet kompetenscentrum för äldreomsorg . När du ansöker får du besvara ett antal urvalsfrågor som är kopplade till kravprofilen i annonsen. Dina svar används som en del av urvalsarbetet och kan avgöra om du går vidare i rekryteringsprocessen eller inte. Det är därför viktigt att du svarar så utförligt och tydligt som möjligt. Vi använder oss inte av personligt brev vid urvalet, därför bifogar du endast ditt CV.
Angående rekryteringsprocessen så planerar vi att genomföra första intervjuer via teams 15 respektive 16 juni och andra intervjuer den 23 juni för de som går vidare.Om du har frågor om tjänsten, kontakta Enhetschef Christine Tell christine.tell@socialstyrelsen.se
Vid frågor om rekryteringsprocessen, kontakta Personalspecialist Rebecka Modahed mailto:rebecka.modahed@socialstyrelsen.se
Fackliga företrädare för SACO-S är Isabelle Ålander, isabelle.alander@socialstyrelsen.se
Facklig företrädare för ST/OFR är Anders Nordlund, anders.nordlund@socialstyrelsen.se
Samtliga nås på tel. 075-247 30 00.
Har du skyddad identitet? Kontakt angiven personalspecialist.
Sista ansökningdag är 11 juni 2026.
Sista dag att ansöka är 2026-06-11
