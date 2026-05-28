Sjuksköterska sökes till uppdrag inom SÄBO i Östersund
Vi söker nu en sjuksköterska till ett uppdrag inom särskilt boende i Östersunds kommun. Det här är ett uppdrag för dig som vill arbeta i en trygg och välorganiserad verksamhet där du får använda din kompetens i nära samarbete med ett erfaret team.
Uppdraget är placerat på Häradsgården i Lit och omfattar arbete inom kommunal äldreomsorg med fokus på trygg, personcentrerad och kvalitativ vård.
Om uppdraget
Beställare: Östersunds kommun
Roll: Allmänsjuksköterska
Omfattning: 100 %
Arbetstid: dagtid kl. 07:00-16:00 inklusive helgarbete, 45 minuters rast
Period: 2026-06-22 - 2026-08-16 (vecka 26-33)
Ort: Lit, Östersund
Journalsystem: Viva
Övriga system: MCSS, Pascal, Cosmic Link
Förlängning: Möjlig
Om verksamheten
Häradsgården är ett särskilt boende beläget i Lit utanför Östersund. Verksamheten bedriver kommunal hälso- och sjukvård med fokus på trygghet, kontinuitet och god omsorg för äldre med varierande vårdbehov.
Du arbetar tillsammans med undersköterskor och övriga professioner i ett team där samarbete och ett professionellt bemötande är centralt.
Vi söker dig som
Är legitimerad sjuksköterska
Har minst 2 års erfarenhet
Har erfarenhet av arbete inom SÄBO eller kommunal verksamhet
Är trygg i självständigt arbete och medicinska bedömningar
Har god samarbetsförmåga och ett professionellt bemötande
Behärskar svenska väl i tal och skrift
Har B-körkort
Krav för uppdraget
Uppdaterat CV
Två skriftliga referenser
Uppdaterad IVO/HOSP (ej äldre än 6 månader)
Kopia på legitimation
Vad du får hos VårdIX
Lön enligt överenskommelse
Transparent ersättningsmodell - du ser exakt vad du tjänar
Möjlighet att påverka både uppdrag och ersättning
Resa och boende enligt överenskommelse
Pension och försäkring
Dedikerad kontaktperson genom hela uppdraget
Därför väljer fler VårdIX
Vi vet att rätt uppdrag handlar om mer än bara lön.
Hos oss får du kontroll, tydlighet och möjlighet att påverka din arbetssituation - utan att kompromissa med tryggheten.
Om VårdIX & VårdIX-modellen
VårdIX är ett bemanningsföretag inom vård och omsorg med ambitionen att förändra branschen.
Vi startade ur en frustration över opersonliga bemanningslösningar, där kompetenta vårdmedarbetare hamnade fel och verksamheter inte fick rätt stöd. Därför utvecklade vi VårdIX-modellen.
En modell som kombinerar tryggheten i en anställning med flexibiliteten och friheten du annars bara får som egen. Du får möjlighet att påverka ditt upplägg, din ersättning och ditt arbetssätt, samtidigt som vi på VårdIX tar ansvar för administration, struktur och helheten runt omkring.
Vår drivkraft är enkel:
Att ge vårdens hjältar de förutsättningar de förtjänar.
Transparens | Lönsamhet | Tryggt & personligt
Flera av uppdragen har redan stort intresse och tillsätts löpande.
Först till kvarn gäller för de mest attraktiva perioderna.
Ansök nu så återkommer vi snabbt med konkreta matchningar.info@vardix.se
(http://www.vardix.se/) Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-29
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare VårdIX AB
https://www.vardix.se/
831 82 ÖSTERSUND Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Konsultchef
Sam Souid sam@cleverex.se +46709991441 Jobbnummer
9934874