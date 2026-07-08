Städning, matlagning, tvätt

Touch Easy AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Örebro
2026-07-08


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Vi söker en pålitlig och noggrann person som kan hjälpa till med vardagliga sysslor.

Publiceringsdatum
2026-07-08

Dina arbetsuppgifter
• Städning
• Matlagning
• Tvätt och strykning
Vi söker dig som:
• Är ansvarstagande, självständig och pålitlig
• Har erfarenhet av liknande arbete
• Kan arbeta självständigt och trivs med praktiska sysslor
• Talar Persiska eller Svenska
• Gärna har lite livserfarenhet
Meriterande:
• Erfarenhet av matlagning från olika kulturer (t.ex. Mellanöstern/Persien)
• B-körkort
• Tidigare referenser från liknande arbete
Ansökan: Skicka CV och kort personligt brev till charlottahelgesen@hotmail.com Ange referenser. Vi går igenom ansökningar löpande.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-07
Via e-post
E-post: Charlottahelgesen@hotmail.com

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Touch Easy AB (org.nr 559292-8880)
702 30  ÖREBRO

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9996088

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