Städning, matlagning, tvätt
Touch Easy AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Örebro Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Örebro
2026-07-08
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Touch Easy AB i Örebro
Vi söker en pålitlig och noggrann person som kan hjälpa till med vardagliga sysslor.Publiceringsdatum2026-07-08Dina arbetsuppgifter
• Städning
• Matlagning
• Tvätt och strykning
Vi söker dig som:
• Är ansvarstagande, självständig och pålitlig
• Har erfarenhet av liknande arbete
• Kan arbeta självständigt och trivs med praktiska sysslor
• Talar Persiska eller Svenska
• Gärna har lite livserfarenhet
Meriterande:
• Erfarenhet av matlagning från olika kulturer (t.ex. Mellanöstern/Persien)
• B-körkort
• Tidigare referenser från liknande arbete
Ansökan: Skicka CV och kort personligt brev till charlottahelgesen@hotmail.com
Ange referenser. Vi går igenom ansökningar löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-07
Via e-post
E-post: Charlottahelgesen@hotmail.com Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Touch Easy AB
(org.nr 559292-8880)
702 30 ÖREBRO Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9996088