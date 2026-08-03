Städning
Karolak, Agnieszka / Städarjobb / Kristianstad Visa alla städarjobb i Kristianstad
2026-08-03
, Bromölla
, Sölvesborg
, Hässleholm
, Östra Göinge
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Vi söker en arbetsvillig och självständig person för städning på minst halvtid till att börja med, med möjlighet till mer arbete framöver.
📍 Arbetsområden: Kristianstad, Åhus, Maglehem och Degeberga.
🏠 Städning i privata hem.
🚗 Resor mellan kunder ersätts.
🚙 Körkort är meriterande
Vi är ett växande företag och söker dig som är noggrann, ansvarstagande och trivs med att arbeta självständigt.Kontakt Agnieszka221@hotmail.com
0708141559 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-02
E-post: Agnieszka221@hotmail.com Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Karolak, Agnieszka
Hagtornsvägen 13 (visa karta
)
291 59 KRISTIANSTAD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
10020293