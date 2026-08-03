Städning

Karolak, Agnieszka / Städarjobb / Kristianstad
2026-08-03


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Vi söker en arbetsvillig och självständig person för städning på minst halvtid till att börja med, med möjlighet till mer arbete framöver.
📍 Arbetsområden: Kristianstad, Åhus, Maglehem och Degeberga.
🏠 Städning i privata hem.
🚗 Resor mellan kunder ersätts.
🚙 Körkort är meriterande
Vi är ett växande företag och söker dig som är noggrann, ansvarstagande och trivs med att arbeta självständigt.Kontakt Agnieszka221@hotmail.com 0708141559

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-02
E-post: Agnieszka221@hotmail.com

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Karolak, Agnieszka
Hagtornsvägen 13 (visa karta)
291 59  KRISTIANSTAD

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
10020293

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