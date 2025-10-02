Städkoordinator till Orsa Grönklitts Stugservice
2025-10-02
Orsa Grönklitt är en av Sveriges ledande aktörer inom turism och friluftsliv med ett brett utbud av aktiviteter och boenden. Vi utökar nu vårt team inom Stugservice och söker en engagerade städkoordinator. Tjänsten är på 75% säsongsanställning med möjlighet till förlängning efter säsongens slut. Arbetspassen har varierande tider. Tjänsten innebär helgjobb Publiceringsdatum2025-10-02Dina arbetsuppgifter
Som städkoordinator hos oss kommer du att:
• Sköta städning och avsyning av våra uthyrningsobjekt och servicehus.
• Hantera kompletteringar och åtgärder i våra uthyrningsobjekt
• Genomföra kvalitetskontroller i våra uthyrningsobjekt
• Delta i och ansvara för den dagliga driften av avdelningen
• Skjutsa personal med våra minibussar
• Koordinera arbetsuppgifter och personal för att säkerställa högsta möjliga service och kvalitet.
Vi söker dig som är:
• Noggrann och strukturerad
• Positiv och har en förmåga att sprida god stämning i teamet.
• Är social,pedagogisk och duktig på att samarbeta och kommunicera
• Flexibel och kan hantera flera uppgifter samtidigt
• Alltid strävar efter att göra sitt bästa, och har viljan att ge våra gäster den bästa helhetsupplevelsen Kvalifikationer
• B-körkort för manuell växellåda.
• God förmåga att kommunicera på svenska i både tal och skrift, samt kunskaper i engelska för att kunna förstå och göra sig förstådd.
• Goda datorkunskaper
• Tidigare erfarenhet inom yrket är meriterande, men inget krav
Ansökningsinformation:
Sista ansökningsdag är den 31 oktober. Rekrytering sker löpande, och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag. Tillträde sker efter överenskommelse. För mer information om tjänsten, vänligen kontakta Veronica Gustafson via e-post: veronica.gustafson@orsagronklitt.se
Skicka din ansökan med CV och personligt brev via vårt rekryteringssystem. Vi ser fram emot din ansökan och möjligheten att välkomna dig till vårt team i Orsa Grönklitt!
Orsa Grönklitts skidanläggning består av 23 nedfarter, 14 liftar, 100 km längdskidspår, restauranger, butik, skidshop, skidskola, många kringaktiviteter, 3 500 bäddar i vandrarhem, stugor och lägenheter samt konferensverksamhet.
