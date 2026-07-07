Städare Uppsala

Eazy One AB / Städarjobb / Uppsala
2026-07-07


Visa alla städarjobb i Uppsala, Östhammar, Sigtuna, Österåker, Håbo eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Eazy One AB i Uppsala, Täby, Danderyd, Stockholm eller i hela Sverige

Eazy One söker nya medarbetare!
Just nu söker vi bland annat omgående en person för kontorsstädning 5,5 timme/vecka på Grafikgatan 19 i Uppsala.
Finns goda möjligheter till mer jobb i närtid om man har bevisad erfarenhet eller gör bra ifrån sig.
Erfarenhet krävs, vi svarar inte på ansökningar som inte uppfyller kravet. Svenskt medborgarskap/arbetstillstånd är ett krav.
Eazy One växer och vi har nya uppdrag hela tiden, lön enligt kollektivavtal. Vi är ISO certifierade och jobbar enligt särskilda arbetssätt och rutiner.
Läs mer om oss via länken.
Bli en Eazy One!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-06
E-post: jobb@eazyone.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Städare".

Arbetsgivare
Eazy One AB (org.nr 559415-8825), https://eazyone.se/om-oss/jobba-hos-oss/
Grafikgatan 19 (visa karta)
754 54  UPPSALA

Jobbnummer
9995927

Prenumerera på jobb från Eazy One AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Eazy One AB: