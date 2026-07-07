Städare Uppsala
Eazy One AB / Städarjobb / Uppsala Visa alla städarjobb i Uppsala
2026-07-07
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Eazy One söker nya medarbetare!
Just nu söker vi bland annat omgående en person för kontorsstädning 5,5 timme/vecka på Grafikgatan 19 i Uppsala.
Finns goda möjligheter till mer jobb i närtid om man har bevisad erfarenhet eller gör bra ifrån sig.
Erfarenhet krävs, vi svarar inte på ansökningar som inte uppfyller kravet. Svenskt medborgarskap/arbetstillstånd är ett krav.
Eazy One växer och vi har nya uppdrag hela tiden, lön enligt kollektivavtal. Vi är ISO certifierade och jobbar enligt särskilda arbetssätt och rutiner.
Läs mer om oss via länken.
Bli en Eazy One! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-06
E-post: jobb@eazyone.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Städare". Arbetsgivare Eazy One AB
(org.nr 559415-8825), https://eazyone.se/om-oss/jobba-hos-oss/
Grafikgatan 19 (visa karta
)
754 54 UPPSALA Jobbnummer
9995927