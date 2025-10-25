Städare till TopFive Flytt & Städ
TopFive Flytt & Städ AB / Städarjobb / Stockholm Visa alla städarjobb i Stockholm
2025-10-25
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos TopFive Flytt & Städ AB i Stockholm
, Sigtuna
, Strängnäs
eller i hela Sverige
Gillar du att skapa skinande resultat och möta nöjda kunder? Vi söker städare med erfarenhet av flyttstädning, fönsterputs, storstädning och visningsstädning.Publiceringsdatum2025-10-25Arbetsuppgifter
Utföra kvalitativa städuppdrag hos privat- och företagskunder
Flyttstädning enligt checklistor och kvalitetskrav
Fönsterputs (in- och utvändigt)
Storstädning och visningsstädning
Säkerställa nöjda kunder genom ett trevligt och professionellt bemötande
Hantera material och utrustning på ett säkert och ekonomiskt sätt
Vi söker dig som
Har dokumenterad erfarenhet av flyttstädning, fönsterputs, storstädning och/eller visningsstädning
Är noggrann, effektiv och har öga för detaljer
Är pålitlig, punktlig och trivs med kundkontakt
Kan arbeta självständigt och i team
Behärskar svenska eller engelska i tal
Körkort B är meriterande (ej krav)
Vi erbjuder
Trygga villkor och schyssta arbetsrutiner
Varierande uppdrag och trevliga kollegor
Möjlighet till extra timmar vid högsäsong
Låter det som något för dig? Skicka CV eller en kort presentation till jobb@topfiveflytt.se
.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-23
E-post: jobb@topfiveflytt.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "TOPFIVE CLEAN". Arbetsgivare TopFive Flytt & Städ AB
(org.nr 559492-3814), https://www.topfiveflytt.se Jobbnummer
9574392