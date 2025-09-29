Städare till restaurang Tidiga morgnar

Sankt Eriksgatan Bar AB / Städarjobb / Stockholm
2025-09-29


Vi söker en noggrann och pålitlig städare som kan hjälpa oss att hålla vår restaurang ren och fräsch inför varje arbetsdag.

Publiceringsdatum
2025-09-29

Om tjänsten
Som städare hos oss ansvarar du för den dagliga morgonstädningen av restaurangens lokaler. Arbetsuppgifterna inkluderar bland annat:
Dammsugning och moppning av golv
Torkning av bord, stolar och andra ytor
Rengöring av toaletter
Tömning av sopor
Övriga städuppgifter vid behov

Arbetstider:
Tidiga morgnar, cirka 4-5 dagar i veckan enligt överenskommelse.
Vi söker dig som:
Är noggrann, effektiv och ansvarstagande
Trivs med att arbeta självständigt
Har erfarenhet av städning (meriterande men ej krav)
Har möjlighet att ta dig till arbetsplatsen tidigt på morgonen

Vi erbjuder:
Ett självständigt arbete med fasta rutiner
Lön enligt överenskommelse

Låter detta som något för dig?
Skicka din ansökan med en kort presentation av dig själv till jobb@hirschenkeller.se
Välkommen med din ansökan!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-29
E-post: Jobb@hirschenkeller.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Sankt Eriksgatan Bar AB (org.nr 556959-5837)
Sankt Eriksgatan 22 (visa karta)
103 03  STOCKHOLM

Jobbnummer
9531354

