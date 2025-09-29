Städare till restaurang Tidiga morgnar
Vi söker en noggrann och pålitlig städare som kan hjälpa oss att hålla vår restaurang ren och fräsch inför varje arbetsdag.Publiceringsdatum2025-09-29Om tjänsten
Som städare hos oss ansvarar du för den dagliga morgonstädningen av restaurangens lokaler. Arbetsuppgifterna inkluderar bland annat:
Dammsugning och moppning av golv
Torkning av bord, stolar och andra ytor
Rengöring av toaletter
Tömning av sopor
Övriga städuppgifter vid behov
Arbetstider:
Tidiga morgnar, cirka 4-5 dagar i veckan enligt överenskommelse.
Vi söker dig som:
Är noggrann, effektiv och ansvarstagande
Trivs med att arbeta självständigt
Har erfarenhet av städning (meriterande men ej krav)
Har möjlighet att ta dig till arbetsplatsen tidigt på morgonen
Vi erbjuder:
Ett självständigt arbete med fasta rutiner
Lön enligt överenskommelse
Låter detta som något för dig?
Skicka din ansökan med en kort presentation av dig själv till jobb@hirschenkeller.se
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-29
E-post: Jobb@hirschenkeller.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sankt Eriksgatan Bar AB
