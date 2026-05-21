Interim enhetschef - gata, park och VA
2026-05-21
Vi söker en interim enhetschef för ett konsultuppdrag inom gata, park och VA. Uppdraget innebär ledning, samordning och utveckling av verksamheten samt ansvar för att arbetet bedrivs enligt gällande lagstiftning, styrdokument och politiska beslut.
Rollen är delad mellan verksamhetsområdena gata, park och VA och är direkt underställd ansvarig avdelningschef. Uppdraget kräver förmåga att skapa struktur, samverkan och framdrift i den dagliga verksamheten.Publiceringsdatum2026-05-21Dina arbetsuppgifter
Leda och samordna verksamheten inom gata, park och VA
Säkerställa att verksamheten bedrivs enligt lagstiftning, riktlinjer och politiska beslut
Driva utveckling och förbättringsarbete inom berörda områden
Samverka med interna och externa aktörer
Stödja medarbetare och skapa struktur i det dagliga arbetet
Rapportera till ansvarig chefKvalifikationer
Erfarenhet av chefsuppdrag inom teknisk verksamhet eller samhällsbyggnad
Erfarenhet av arbete inom gata, park, VA eller närliggande område
God förståelse för kommunal verksamhet och politiskt styrd organisation
Förmåga att arbeta självständigt och fatta beslut
God samarbetsförmåga
Mycket god förmåga att kommunicera på svenska i tal och skrift
Om uppdraget
Start omgående eller enligt överenskommelse
Uppdragsperiod 10 månader
Möjlighet till förlängning med 5 månader
Omfattning heltidSå ansöker du
Skicka CV och en kort presentation. Urval sker löpande.Om företaget
Novant är ett bemanningsföretag som specialiserar sig på att förse verksamheter med erfarna interimchefer. Med över tio års erfarenhet inom bemanning och rekrytering har vi byggt upp en stark kompetens inom branschen. Vi erbjuder våra konsulter konkurrenskraftiga löner och skräddarsydda lösningar för att möta deras specifika behov.
Flexibilitet är en av våra kärnvärden, och vi arbetar nära våra konsulter för att säkerställa en smidig och anpassad arbetssituation. Novant är det perfekta valet för dig som söker frihet och balans i din yrkesroll.
