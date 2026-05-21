Gastroenterolog till tjänster inom privat och offentlig vård
2026-05-21
Dignus Medical är specialister på rekrytering och bemanning av specialistläkare och sjuksköterskor till hälsosektorn i Skandinavien. Vi bidrar till att lösa bemanningsutmaningarna genom att matcha rätt personal med rätt uppdragsgivare - vid rätt tidpunkt. I år firar vi 20 år. Se vår jubileumsfilm (https://vimeo.com/1114155105?share=copy)
och följ med på resan!
Är du specialist inom gastroenterologi och söker nya möjligheter?
Vill du arbeta i en roll där din kompetens tas tillvara fullt ut, oavsett om du föredrar högspecialiserad sjukhusvård, öppenvård eller en mer flexibel kombination? Då kan Dignus Medical hjälpa dig att hitta rätt nästa steg.
Dignus Medical samarbetar med både offentliga och privata vårdgivare över hela Sverige och har ett kontinuerligt behov av specialister inom gastroenterologi. Vi erbjuder ett brett spektrum av tjänster - från universitetssjukhus och större kliniker till mindre enheter med kortare beslutsvägar och större individuell påverkan.
Möjligheter vi erbjuder:
Slutenvård, öppenvård eller kombinationstjänster
Endoskopiverksamhet med varierande komplexitet
Kombination av kliniskt arbete, forskning, handledning eller ledarskap
Flexibla upplägg beroende på dina preferenser (heltid, deltid, konsult eller fast tjänst)
Arbetsinnehåll:
Arbetsuppgifterna anpassas efter din erfarenhet, kompetens och inriktning. Det kan inkludera mottagningsarbete, endoskopiska ingrepp, multidisciplinära konferenser samt utvecklings- och förbättringsarbete inom verksamheten.
Vad kan du förvänta dig av oss?
Individuell matchning: Vi utgår från dina mål - geografiskt, professionellt och livsmässigt
Brett nätverk: Offentliga och privata arbetsgivare i hela Sverige
Helhetsstöd: Hjälp genom hela processen - från första dialog till etablering och uppföljning
Flera vägar framåt: Möjlighet att utvecklas inom ditt område eller testa nya arbetsformer
Vi söker dig som:
Är specialistläkare inom gastroenterologi
Vill utvecklas vidare inom ditt område eller bredda din roll
Är intresserad av en långsiktig lösning - eller mer flexibel arbetsform
Har god samarbetsförmåga och ett strukturerat arbetssätt
Varför Dignus Medical?
Vi har lång erfarenhet av att matcha rätt läkare med rätt arbetsgivare. För oss handlar det inte bara om att hitta en tjänst - utan att skapa ett hållbart samarbete där både läkare och arbetsplats trivs. Vi ser till att du får rätt förutsättningar, tydlig information och stöd hela vägen.
Intresserad?
Så ansöker du Klicka på denna länk för att göra din ansökan Jobbnummer
9922387