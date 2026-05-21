ÖNH-specialist till akutsjukhus i lugn och attraktiv miljö
Kletor Sverige AB / Läkarjobb / Malmö
2026-05-21
eller i hela Sverige
Dignus Medical är specialister på rekrytering och bemanning av specialistläkare och sjuksköterskor till hälsosektorn i Skandinavien. Vi bidrar till att lösa bemanningsutmaningarna genom att matcha rätt personal med rätt uppdragsgivare - vid rätt tidpunkt. I år firar vi 20 år. Se vår jubileumsfilm (https://vimeo.com/1114155105?share=copy)
och följ med på resan!
Har du funderat på att byta tjänst men inte riktigt funnit det där lilla extra?
Längtar du efter en bra balans mellan arbete och fritid och kan tänka dig att arbeta på ett litet sjukhus i en unik miljö? Då ska du läsa vidare här.
Dignus Medical har under flera år samarbetat med ett litet akutsjukhus i en unik miljö som nu behöver förstärka sin ÖNH-klinik med en specialistläkare i öron-, näs- och halssjukdomar. Verksamheten är stabil, välfungerande och präglas av närhet till kollegor och korta beslutsvägar. Om intresse finns kan det även finnas goda möjligheter att på sikt överta ett klinikledande uppdrag.Publiceringsdatum2026-05-21Om tjänsten
Tjänsten är klinisk och omfattar bred mottagningsverksamhet för både vuxna och barn, med viss operationsverksamhet.
Cirka 10 mottagningsbesök per dag
Vanliga diagnoser inom otologi, rinologi och faryngologi
Cirka 50 % audiologiska frågeställningar
Operationsverksamhet 1-2 dagar per vecka
Vanliga ingrepp: tonsillektomi, rörinsättning, septumplastik och FESS
Hudkirurgi i ansiktet för kutana maligniteter förekommer
Maligniteter och thyreoideakirurgi remitteras vidare
Ingen jour- eller beredskapstjänst
Vi söker dig som
Har svenskt specialistbevis i öron-, näs- och halssjukdomar (ÖNH)
Har god klinisk bredd och kan arbeta självständigt
Har erfarenhet av både vuxna och barn
Har god samarbetsförmåga och tydlig kommunikation
Meriterande:
Finskt specialistbevis i ÖNH
Vad sjukhuset erbjuder
En stimulerande arbetsplats med engagerade kollegor
Modern utrustning och goda resurser
Tid avsatt för fortbildning, kurser och auskultation
Arbetstid cirka 38-38,5 timmar per vecka, dagtid måndag-fredag
Förmånliga villkor och god balans mellan arbete och fritid
Möjlighet att påverka arbetssätt, rutiner och klinikens utveckling
För dig med familj finns goda möjligheter till skolgång och barnomsorg. Vid eventuell flytt erbjuds stöd med bostad samt praktisk etablering för medföljande familj.
Vi hoppas att vi har väckt din nyfikenhet och ser fram emot att få berätta mer om tjänsten!
Så ansöker du Klicka på denna länk för att göra din ansökan Jobbnummer
9922391