Konsulter inom QA & Regulatory CMC - Uppsala

SallyQ AB / Kemiingenjörsjobb / Uppsala
2026-05-21


Visa alla kemiingenjörsjobb i Uppsala, Östhammar, Sigtuna, Österåker, Håbo eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos SallyQ AB i Uppsala, Solna, Stockholm, Gnesta, Sundsvall eller i hela Sverige

SallyQ söker nu konsulter till två separata uppdrag hos kund inom läkemedelsindustrin i Uppsala - ett inom Quality Assurance (QA) och ett inom Regulatory Affairs CMC. Uppdragen är på initialt cirka 6 månader med omgående start och möjlighet till förlängning.
Om rollen
Exempel på arbetsuppgifter:

Arbeta med kvalitetssäkring och regulatoriska frågor inom läkemedelsindustrin

Hantering, granskning och uppföljning av GMP-relaterad dokumentation

Stödja arbete kring frisläppning, avvikelser, change controls och CAPA

Sammanställa och granska CMC-dokumentation samt stödja regulatoriska submissions

Säkerställa efterlevnad av gällande regulatoriska krav och kvalitetsstandarder

Samarbeta tvärfunktionellt med QA, produktion och QC

Publiceringsdatum
2026-05-21

Profil
Relevant högskole- eller universitetsutbildning inom exempelvis kemi, bioteknik, farmaci eller liknande

Minst 2 års erfarenhet inom QA eller Regulatory Affairs CMC inom läkemedelsindustrin

God kunskap om GMP och regulatoriska krav

Erfarenhet av dokumentation och kvalitetsprocesser

God kommunikativ förmåga samt flytande svenska och engelska i tal och skrift

Om SallyQ
Vi är ett bolag som grundades med viljan att bygga ett kompetensbolag där kundvärde och människan står i centrum. Vi benämner oss som ett kompetensbolag och erbjuder rekryteringstjänster, expertkompetens för bau och projekt samt utbildningsinsatser inom Life Science branschen. Vår vision är att hjälpa innovativa företag och människor att göra så stor positiv skillnad de möjligtvis kan i världen. Vi tror på kvalitet i allt från bemötande, kommunikation, leverans till relation.

Så ansöker du
Låter detta som en roll för dig? Skicka in en ansökan eller slå oss en signal. Vi behandlar ansökningar löpande, så skicka in din ansökan så snart som möjligt!

Så ansöker du
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Jobbnummer
9922397

Prenumerera på jobb från SallyQ AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos SallyQ AB: