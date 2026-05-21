Senior Analytical Scientist - Stockholm
SallyQ AB / Kemistjobb / Stockholm Visa alla kemistjobb i Stockholm
2026-05-21
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos SallyQ AB i Stockholm
, Solna
, Gnesta
, Uppsala
, Sundsvall
eller i hela Sverige
SallyQ söker nu en Senior Analytical Scientist till ett spännande och långsiktigt konsultuppdrag hos kund i Stockholm. Här får du möjlighet att arbeta i en expertroll med stort inflytande på analytisk utveckling, metodstrategier och framtida produktförbättringar i en innovativ och högteknologisk miljö.
Rollen har fokus på analytisk kemi och fysikaliska karakteriseringsmetoder, där du arbetar med utveckling och förbättring av analysmetoder kopplade till materialegenskaper och produktförståelse.
Uppdraget passar dig som drivs av vetenskaplig problemlösning, tvärfunktionellt samarbete och att utveckla moderna analysmetoder som gör verklig skillnad i verksamheten.
Om rollen
Leda och koordinera utveckling, validering och implementering av analytiska metoder
Säkerställa att metoder uppfyller relevanta kvalitetskrav och är anpassade efter verksamhetens behov
Delta tidigt i produktutvecklings- och produktionsprojekt för att identifiera analytiska behov
Fungera som expertstöd till analytiska kemister vid metodutveckling och instrumentrelaterade frågor
Arbeta med karakteriseringstester och fysikaliska mätmetoder
Stödja metodöverföring till interna QC-laboratorier samt felsökning och problemlösning
Samarbeta tvärfunktionellt med flera funktioner inom verksamhetenPubliceringsdatum2026-05-21Profil
PhD inom området alternativt motsvarande erfarenhet inom analytisk kemi
Minst 5 års erfarenhet inom analytisk kemi och metodutveckling/validering
Mycket god kunskap inom fysikaliska mätmetoder, exempelvis partikelstorlek, permeabilitet, hygroskopicitet, pH och vattenaktivitet
Erfarenhet av statistisk utvärdering och valideringsarbete
Meriterande med erfarenhet eller utbildning inom materialvetenskap
Erfarenhet av projektledning och metodöverföring är meriterande
God systemvana och erfarenhet av laboratorieinstrument samt LIMS-system
Mycket god kommunikativ förmåga på svenska och engelska i tal och skrift
Om SallyQ
Vi är ett bolag som grundades med viljan att bygga ett kompetensbolag där kundvärde och människan står i centrum. Vi benämner oss som ett kompetensbolag och erbjuder rekryteringstjänster, expertkompetens för bau och projekt samt utbildningsinsatser inom Life Science branschen. Vår vision är att hjälpa innovativa företag och människor att göra så stor positiv skillnad de möjligtvis kan i världen. Vi tror på kvalitet i allt från bemötande, kommunikation, leverans till relation.Så ansöker du
Låter detta som en roll för dig? Skicka in en ansökan eller slå oss en signal. Vi behandlar ansökningar löpande, så skicka in din ansökan så snart som möjligt! Så ansöker du Klicka på denna länk för att göra din ansökan Jobbnummer
9922395