Städare till Flyttstäd
Trasfy AB / Städarjobb / Sollentuna
2025-08-25
Vill du arbeta med professionell städning i ett miljövänligt och växande företag?
Trasfy AB söker nu dig som är noggrann, pålitlig och vill jobba inom flyttstädning, hemstädning och kontorsstädning.Publiceringsdatum2025-08-25Dina arbetsuppgifter
Flyttstädning, hemstädning och kontorsstädning enligt checklistor och höga kvalitetskrav
Rengöring av kök, badrum, golv, fönster och gemensamma ytor
Påfyllning av förbrukningsmaterial och tömning av sopor
Använda rätt utrustning och miljövänliga rengöringsmedel
Säkerställa att kunden är nöjd och rapportera eventuella avvikelser
Krav & kvalifikationer:
Tidigare erfarenhet av städning är meriterande men inte ett krav
Du är noggrann, punktlig och har känsla för kvalitet
Du kan arbeta självständigt och samarbeta i team
Du talar och förstår svenska eller engelska
Körkort är ett krav
Om anställningen:
Arbetstiderna varierar beroende på uppdrag
Start: Omgående
Plats: Stockholm
Vi erbjuder försäkring, arbetskläder och trygga villkor
Du får arbeta i en trivsam miljö med tydliga rutiner och stöd från erfarna kollegor
Trasfy AB har ansvarsförsäkring, och följer alla gällande regler för städ- och flyttjänster
Har du frågor? Ring oss på 010-430 04 22.
Välkommen med din ansökan - vi ser fram emot att höra från dig!
Sista dag att ansöka är 2025-09-14
E-post: HR@trasfy.se
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Skriv i ämnet Städare 25".
Detta är ett deltidsjobb.
För detta jobb krävs körkort.
