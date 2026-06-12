Städare till Åre!
Ghusson Åre AB / Städarjobb / Åre Visa alla städarjobb i Åre
2026-06-12
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Vi på Åre städ söker 2 städare som vill börja arbeta med oss omgående som vid-behov anställd städare. Vi kan erbjuda väldigt mycket arbetstid för rätt personer med rätt erfarenhet.
OBS: Det är krav på att du har körkort för manuell bil samt är erfaren inom yrket. Dvs du behöver vara självständig samt alltid siktar på att leverera hög kvalitet till våra kunder.
OBS: Du behöver vara folkbokförd i Åre kommun när du ansöker då detta är en vid-behov anställning med omgående start.
Vi erbjuder hög lön samt möjlighet till fast-anställing till seriös person med rätt kompetens.
Skicka din ansökan idag via
mejl. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31
E-post: Info@arestad.net Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Jobb". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Ghusson Åre AB
(org.nr 559260-7005)
837 52 ÅRE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Åre städ Jobbnummer
9962311