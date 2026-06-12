Städare till Åre!

Ghusson Åre AB / Städarjobb / Åre
2026-06-12


Visa alla städarjobb i Åre, Krokom, Östersund, Strömsund, Ånge eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Ghusson Åre AB i Åre

Vi på Åre städ söker 2 städare som vill börja arbeta med oss omgående som vid-behov anställd städare. Vi kan erbjuda väldigt mycket arbetstid för rätt personer med rätt erfarenhet.
OBS: Det är krav på att du har körkort för manuell bil samt är erfaren inom yrket. Dvs du behöver vara självständig samt alltid siktar på att leverera hög kvalitet till våra kunder.
OBS: Du behöver vara folkbokförd i Åre kommun när du ansöker då detta är en vid-behov anställning med omgående start.
Vi erbjuder hög lön samt möjlighet till fast-anställing till seriös person med rätt kompetens.
Skicka din ansökan idag via
mejl.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31
E-post: Info@arestad.net

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Jobb".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Ghusson Åre AB (org.nr 559260-7005)
837 52  ÅRE

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Åre städ

Jobbnummer
9962311

Prenumerera på jobb från Ghusson Åre AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Ghusson Åre AB: