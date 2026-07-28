Verksamhetschef för sysselsättning inom öppna och tidiga insatser
Uppsala kommun, Avdelning Öppna och tidiga insatser OSN / Sjukvårdschefsjobb / Uppsala Visa alla sjukvårdschefsjobb i Uppsala
2026-07-28
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Välkommen till vård- och omsorgsförvaltningen. Vi arbetar med stöd och vård till äldre och till personer med funktionsnedsättning. Målet är att de ska kunna leva ett så aktivt och självständigt liv som möjligt.
Vård- och omsorgsförvaltningen är en av Sveriges största arbetsgivare inom kommunal vård och omsorg. Här arbetar cirka 7 500 medarbetare utifrån vår värdegrund – göra skillnad, arbeta tillsammans och välkomna nyskapande. Hos oss finns stora möjligheter att ta eget ansvar, utvecklas och bidra med sin kompetens. Vi strävar mot en organisationskultur med en tilltro till varandra och en stolthet över verksamheten.
Mer information om hur det är att arbeta i Uppsala kommun hittar du på https://www.uppsala.se/jobb/vard-halsa-omsorg/
Inom vård- och omsorgsförvaltningen har vi heltid som norm. Det innebär att alla tillsvidareanställda medarbetare i grunden har en heltidsanställning. Vid en eventuell intervju ges mer information om vad det innebär i denna tjänst. Undantagna (från heltid som norm) är personliga assistenter.
1 plats(er).
Vill du vara med och forma och utveckla framtidens stöd för vuxna med psykisk ohälsa? Nu söker vi en verksamhetschef till vår sysselsättning med ansvar för verksamhetsgrenarna sysselsättning, aktivitetscenter och social tjänstehund. Här får du möjlighet att leda engagerade medarbetare och driva utveckling i verksamheter som gör verklig skillnad i människors vardag.
Avdelning öppna och tidiga insatser inom vård-och omsorgsförvaltningen, Uppsala kommun, har uppdraget att med grund i kunskap och evidens utveckla förebyggande och lätt tillgängliga insatser så att fler kommuninvånare kan erbjudas tidigt stöd när de behöver det. Målet med insatserna är att invånare i Uppsala kommun ska kunna leva ett självständigt och friskt liv så länge som möjligt. Träffpunkter, sysselsättning socialpsykiatri, Anhörigcentrum, korttidsvård, dagverksamhet och Trygghetsjour är några exempel på verksamheter som ingår i avdelningen.
Vad erbjuder vi dig?
Som verksamhetschef får du arbeta i en mindre avdelning med ett stort utvecklingsuppdrag där möjligheterna är många. Tillsammans driver vi utveckling, kvalitetsarbete och digitalisering framåt för att ligga i framkant.
I ditt uppdrag ingår att utveckla såväl nystartade som redan etablerade verksamheter, personalansvar för cirka 10 medarbetare och uppbyggnad och utveckling av arbetssätt och samverkansformer för verksamheterna. Verksamheterna är i dagsläget belägna på Stålgatan i Boländerna. Uppdraget passar dig som är drivande, nytänkande och tycker det är roligt att arbeta för kvalitet och utveckling av morgondagens stöd till vuxna med psykisk ohälsa.
Som chef i Uppsala kommun har du stöd från våra staber när det gäller bland annat ekonomi, HR, kommunikation, arbetsmiljö och rehabilitering. Vi erbjuder löpande kompetensutveckling för att utveckla ett långsiktigt, hållbart och kvalitetssäkrat ledarskap.
Här kan du läsa mer om att arbeta som chef inom vård och omsorg hos oss (https://www.uppsala.se/jobb/vard-halsa-omsorg/chef-vard-omsorg/)
Ditt uppdrag
Som verksamhetschef har du en central roll med ansvar för deltagare, medarbetare, ekonomi och arbetsmiljö. En av dina främsta uppgifter är att genom operativt ledarskap skapa de bästa förutsättningarna för dina medarbetare att lyckas.
Ditt uppdrag innebär att driva verksamheten med fokus på utveckling och förbättring, vilket säkerställer högkvalitativ omsorg för deltagarna och en trivsam arbetsmiljö för medarbetarna. Du kommer att aktivt arbeta med kvalitets- och kompetensutveckling inom din verksamhet.
Arbetet som verksamhetschef är varierande och du har möjlighet att själv planera dina dagar utifrån verksamhetens behov, vilket ger dig flexibilitet. Du kommer att arbeta nära dina chefskollegor och ingå i ett mindre team där ni samarbetar och stöttar varandra i olika frågor. Du rapporterar till områdeschefen och ingår i ledningsgruppen, där du kommer att vara delaktig i hela avdelningens utveckling.Publiceringsdatum2026-07-28Bakgrund
Du har en högskoleutbildning inom ett område som arbetsgivaren bedömer relevant. Ledarskapsutbildning är meriterade. Tjänsten ställer krav på minst två års erfarenhet av arbete inom vård- och omsorgsområdet och tidigare erfarenhet av personalansvar, arbetsmiljöansvar och ekonomiansvar. Det är meriterande med erfarenhet av arbete med målgruppen socialpsykiatri.
Du har goda kunskaper i socialtjänstlagen, god vana vid att arbeta digitalt i olika program och system samt goda kunskaper i svenska i tal och skrift.
För att trivas och lyckas i rollen ser vi att du är utvecklingsorienterad, flexibel och ser möjligheter i förändring. Du är en trygg och engagerad ledare som får människor att växa och utvecklas. Med god samarbetsförmåga bygger du förtroendefulla relationer med medarbetare, kollegor och samverkansparter samt bidrar till en positiv arbetsmiljö.
Vi ser fram emot din ansökan!
Upplysningar
Intervjuer sker via teams i en första omgång under v. 34
Har du frågor, välkommen att kontakta: Mats Jansson, utvecklingsledare, 018.727 23 19. Fr om 10/8 kan du även kontakta Charlotta Almlöf, områdeschef, 018-727 08 31 samt Iréne Lavesson, hr-specialist, 018-727 12 91.
Fackliga företrädare: SRR/SACO Camilla Ahlsén Hoff, 018-727 24 34 Fysioterapeuterna Ewa Larsson, 018-727 72 01 Sveriges Arbetsterapeuter Eva-Carin Lindgren, 018-727 84 93 Vision Tommy Törnberg, 018-727 17 44 Vårdförbundet, 0771-42 04 20 Kommunal, 010-442 82 04.
Vi kommer att begära utdrag ur belastningsregistret innan anställning kan erbjudas. Uppsala kommun tillämpar individuell och differentierad lönesättning enligt gällande löneavtal.
I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen. En anställning hos Uppsala kommun kan komma att innebära en krigsplacering.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Enligt överenskommelse. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "OSN-2026-00657". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uppsala Kommun
(org.nr 212000-3005)
Stadshusgatan 2 (visa karta
)
753 21 UPPSALA Arbetsplats
Uppsala kommun, Avdelning Öppna och tidiga insatser OSN Kontakt
Områdeschef
Charlotta Almlöf charlotta.almlof@uppsala.se +46187270831 Jobbnummer
10014319