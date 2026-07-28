Maskin och fordonsreperatör
Östra Göinge kommun / Maskinreparatörsjobb / Östra Göinge Visa alla maskinreparatörsjobb i Östra Göinge
2026-07-28
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Östra Göinge kommun med drygt 13 800 invånare är centralt belägen i södra Sverige. Här möter det öppna jordbrukslandskapet den gröna skogsbygden. I Östra Göinge finns det goda livet med tryggt boende, bra skolor, storslagen natur, brett kulturutbud, livskraftigt föreningsliv och goda kommunikationer. Östra Göinge är en av landets modigaste och mest innovativa kommuner. Här har motgång vänts till framgång och här växer stolta göingar!
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-28Arbetsuppgifter
Vi söker dig som med rätt kunskap, erfarenhet och intresse vill bidra till att utveckla vår verkstad och bidra till en god fordonsförvaltning av kommunens fordon som består av ca 160 bilar varav 38 % elbilar samt den maskinpark vi använder för att sköta vår utemiljö, transporter och snöröjning.
Som fordonsreparatör hos oss ansvarar du, tillsammans med övriga reparatörer och hantverkare för löpande drift, felsökning och reparation av våra fordon och maskiner.
Du kommer att ha mycket kundkontakt och vara ett stöd för att våra kunder ska känna sig trygga med sitt fordon som också är deras arbetsredskap.Kvalifikationer
Vi söker dig som har fullgjord gymnasieutbildning med inriktning mot fordonsteknik och har yrkeserfarenhet av att arbeta med en varierande fordonspark med både nya och äldre fordon.
Du måste ha vana av att yrkesmässigt arbeta i verksamhets och fordonssystem för diagnostisering och dokumentation.
Pesonen vi söker är ordningsam och strukturerad samt har en förmåga att hantera intensiva arbetsperioder.
Tillsammans med dina yrkeskunskaper värderar vi dina personliga egenskaper mycket högt, vi söker en god kollega med förmåga till att samarbete och problemlösning.
Vi ser gärna att du har erfarenhet att arbeta med yrkesmaskiner då vi förvaltar kommunens arbetsfordon, traktorer, gräsklippare och sopmaskiner
Du har naturligtvis körkort med lägst behörighet B, vi ser BE samt C-behörighet som meriterande.
Två av varandra oberoende referenser krävs.
Provanställning kan förekomma.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Arbetstid: Arbetstider är 07:00 - 15:30. Flextid tillämpas, beredskap kan förekomma.
Varmt välkommen till Östra Göinge kommun- Skånes gröna hjärta!
Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter här: www.ostragoinge.se/gdpr
Aktuell lönestatistik hittar du här: www.ostragoinge.se/jobb-och-foretagande/jobba-med-oss/lonestatistik
I Östra Göinge kommun strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Östra Göinge kommun tillämpar rökfri arbetstid.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför vänligen men bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C337365". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Östra Göinge Kommun
(org.nr 212000-0860)
Storgatan 4 (visa karta
)
289 41 BROBY Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Östra Göinge kommun Kontakt
Enhetschef Utemiljö, förråd och verkstad
Mats Nilsson mats.nilsson@ostragoinge.se +46447756054 Jobbnummer
10014320