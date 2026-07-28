Verkstadschef till J BIL Jönköping
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Verkstadschef till J BIL Jönköping
Är du en engagerad ledare med passion för service, kvalitet och människor? Vill du vara med och driva utvecklingen på en modern bilverkstad med starka varumärken och nöjda kunder i fokus?
Då kan du vara den vi söker!Publiceringsdatum2026-07-28Om tjänsten
Som verkstadschef på J BIL har du det övergripande ansvaret för verkstadens dagliga drift, resultat och utveckling. Du leder ett team av tekniker, kundmottagare och andra medarbetare, och säkerställer att verkstaden levererar hög kvalitet, effektivitet och en kundupplevelse i toppklass.
Du arbetar både operativt och strategiskt med fokus på att skapa en positiv arbetsmiljö, driva förbättringar och säkerställa att våra processer följer J BILs höga standard.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
Leda, coacha och utveckla verkstadsteamet
Ansvara för planering, schemaläggning och resursoptimering
Följa upp nyckeltal, kvalitet och kundnöjdhet
Säkerställa att rutiner, arbetsmiljö och säkerhetskrav följs
Driva förbättringsarbete och bidra till J BILs utveckling
Samarbeta med försäljningsavdelning och kundmottagning för bästa möjliga helhetsupplevelse
Vi söker dig som
Har erfarenhet av ledande roll inom bilbranschen, gärna som verkstadschef eller teamledare
Har god teknisk förståelse och erfarenhet av verkstadsdrift
Är en trygg ledare som motiverar, engagerar och bygger team
Är affärsmässig och resultatinriktad med fokus på kundnöjdhet
Har god kommunikativ förmåga och trivs i en roll med många kontaktytor
B-körkort är ett krav. Erfarenhet av Peugeot, Citroën, Opel, Verkstadschef till J BIL Jönköping
Är du en engagerad ledare med passion för service, kvalitet och människor? Vill du vara med och driva utvecklingen på en modern bilverkstad med starka varumärken och nöjda kunder i fokus?
Då kan du vara den vi söker!Om tjänsten
Som verkstadschef på J BIL har du det övergripande ansvaret för verkstadens dagliga drift, resultat och utveckling. Du leder ett team av tekniker, kundmottagare och andra medarbetare, och säkerställer att verkstaden levererar hög kvalitet, effektivitet och en kundupplevelse i toppklass.
Du arbetar både operativt och strategiskt med fokus på att skapa en positiv arbetsmiljö, driva förbättringar och säkerställa att våra processer följer J BILs höga standard.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
Leda, coacha och utveckla verkstadsteamet
Ansvara för planering, schemaläggning och resursoptimering
Följa upp nyckeltal, kvalitet och kundnöjdhet
Säkerställa att rutiner, arbetsmiljö och säkerhetskrav följs
Driva förbättringsarbete och bidra till J BILs utveckling
Samarbeta med försäljningsavdelning och kundmottagning för bästa möjliga helhetsupplevelse
Vi söker dig som
Har erfarenhet av ledande roll inom bilbranschen, gärna som verkstadschef eller teamledare
Har god teknisk förståelse och erfarenhet av verkstadsdrift
Är en trygg ledare som motiverar, engagerar och bygger team
Är affärsmässig och resultatinriktad med fokus på kundnöjdhet
Har god kommunikativ förmåga och trivs i en roll med många kontaktytor
B-körkort är ett krav. Erfarenhet av Peugeot, Citroën, Opel, Citroën är meriterande.
Vi erbjuder
Hos J BIL blir du en del av ett starkt varumärke och en kultur där vi värdesätter laganda, engagemang och utveckling. Vi erbjuder en trygg arbetsplats med goda möjligheter att påverka, växa och bidra till företagets fortsatta framgång.
Låter det intressant?
Välkommen med din ansökan senast 17 augusti 2026
Urval sker löpande, skicka därför in din ansökan redan idag.
Vi erbjuder
Hos J BIL blir du en del av ett starkt varumärke och en kultur där vi värdesätter laganda, engagemang och utveckling. Vi erbjuder en trygg arbetsplats med goda möjligheter att påverka, växa och bidra till företagets fortsatta framgång.
Låter det intressant?
Välkommen med din ansökan senast 31 augusti 2026
Urval sker löpande, skicka därför in din ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare J Bil AB
(org.nr 556343-9487)
Aröds Industriväg 2 A (visa karta
)
417 05 GÖTEBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Linda Karlsson linda.karlsson@jbil.se 0431-442506 Jobbnummer
10014316