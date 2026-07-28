Underhållschef | Backer AB | Hässleholm
Lernia Bemanning AB / Gruv- och metallurgijobb / Hässleholm Visa alla gruv- och metallurgijobb i Hässleholm
2026-07-28
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, Östra Göinge
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Vill du vara med och säkerställa hög driftssäkerhet, effektivitet och långsiktig utveckling i en modern produktionsmiljö? Backer AB söker nu en erfaren Underhålls- och fastighetschef som vill ta ett övergripande ansvar för såväl tekniskt underhåll som fastighetsförvaltning!Publiceringsdatum2026-07-28Om tjänsten
Som Underhållschef ansvarar du för underhållsverksamheten och fastighetsdriften inom produktionsanläggningen för element och systemprodukter. Du har det övergripande ansvaret för att säkerställa en säker, effektiv och driftsäker verksamhet samt leder och utvecklar ett team om cirka 15 medarbetare.
I rollen arbetar du nära produktion, projektorganisation, leverantörer och externa samarbetspartners. Du driver utvecklingen av det förebyggande underhållet och tekniska förbättringar med fokus på hög tillgänglighet, kostnadseffektivitet och långsiktig hållbarhet. Rollen kombinerar operativt ansvar med strategiskt utvecklingsarbete och ger dig möjlighet att påverka både verksamhetens resultat och framtida utveckling.Arbetsuppgifter
Leda och utveckla underhållsorganisationen
Ansvara för fastighetsdrift och tekniska system
Utveckla och implementera underhållsstrategier, rutiner och arbetssätt
Hantera budget, investeringar och upphandlingar
Driva förbättringsprojekt inom energi, modernisering och automation
Säkerställa en säker, effektiv och hållbar drift
Om dig
Vi söker dig som är en trygg och närvarande ledare som motiverar och engagerar dina medarbetare genom ett tydligt och inkluderande ledarskap. Du har en god samarbetsförmåga och bygger starka relationer såväl internt som externt. Vidare är du strukturerad och lösningsorienterad, med förmåga att driva utveckling och fatta välgrundade beslut i en verksamhet med högt tempo.
Formella krav
Behörighet som elektriker (A eller minst AL).
Teknisk utbildning inom exempelvis el, maskin, drift eller fastighet.
Erfarenhet av att leda verksamhet inom underhåll, drift eller fastighetsförvaltning.
God kunskap inom underhållsmetodik och fastighetstekniska system.
Kommunicerar obehindrat på svenska och engelska, i tal och skrift.
Meriterande kvalifikationer
Erfarenhet av projektledning.
Erfarenhet av arbetat med digitala system och verksamhetsutveckling.
Erfarenhet av arbete enligt ISO 14001 och ISO 9001.
Om Backer
Backer AB är en del av NIBE Industrier och en global aktör inom utveckling och tillverkning av intelligenta elvärmelösningar. Med cirka 350 medarbetare arbetar vi med hållbar innovation och kvalitet i fokus.
Om Lernia
Lernia är ett av Sveriges ledande bemannings- och rekryteringsföretag och finns över hela landet. Med vårt omfattande nätverk erbjuder vi spännande jobb hos attraktiva arbetsgivare och varumärken som hjälper dig att utveckla din kompetens och karriär, både på lång och kort sikt.
Hur du söker tjänsten
För att söka tjänsten, scrolla ner till ansökningsformuläret nedan. Urval och intervjuer sker löpande, så skicka in din ansökan redan idag! Om du har några frågor är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare petra.dahdouh@lernia.se
Bakgrundskontroll
För vissa tjänster ingår bakgrundskontroll som en del av rekryteringsprocessen. Om du går vidare i processen behöver du verifiera din identitet via BankID innan kontrollen genomförs. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "8137996". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lernia Bemanning AB
(org.nr 556472-7013), https://www.lernia.se
Hässleholms Kommun (visa karta
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281 42 HÄSSLEHOLM Arbetsplats
Lernia Bemanning & Rekrytering Jobbnummer
10014299