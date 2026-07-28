Familjehemssekreterare med stort engagemang!
Kungälvs kommun, Trygghet och Stöd / Socialsekreterarjobb / Kungälv Visa alla socialsekreterarjobb i Kungälv
2026-07-28
, Göteborg
, Partille
, Lerum
, Mölndal
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kungälvs kommun, Trygghet och Stöd i Kungälv
Kungälvs kommun är en plats där vi tillsammans skapar värde i människors vardag. Vår vision visar riktningen framåt och våra ledord -mod, respekt och medskapande vägleder oss i hur vi arbetar varje dag. En bra arbetsplatskultur och stöd för din personliga utveckling är viktigt för oss. Din insats räknas!Publiceringsdatum2026-07-28Beskrivning
Som familjehemssekreterare i Kungälvs kommun får du en nyckelroll i att stödja och vägleda våra familjehem. Du kommer att arbeta i ett engagerat team där din personliga mognad och empatiska förmåga kommer att vara avgörande. Här är en möjlighet att göra verklig skillnad i människors liv, samtidigt som du bidrar till en arbetsplats präglad av vilja, lust och engagemang.
Dina arbetsuppgifter inkluderar att:
Rekrytera och utreda familjehem för barn och unga.
Bygga och underhålla relationer med familjehem, och andra aktörer.
Genomföra dokumentation och som syftar till att säkerställa rättssäkerheten för de involverade.
Arbeta strukturerat och kvalitetsmedvetet för att säkerställa hög service och framsteg för de familjer och barn som du stödjer.
Vi värdesätter personer som är flexibla, självständiga och har en stark prestationsorientering. Dessutom ser vi att du är lojal och serviceinriktad, med en analytisk och problemlösande förmåga. Vill du vara en del av vårt fantastiska team där varje insats räknas? Tveka inte att söka!Dina arbetsuppgifter
Som Familjehemssekreterare med stort engagemang hos oss på Kungälvs kommun får du en betydelsefull roll där du arbetar med att stödja och vägleda familjehem i deras viktiga uppdrag. Ditt engagemang och din professionalitet kommer att göra en skillnad i många människors liv. Ditt huvudsakliga ansvar omfattar:
Utredning och bedömning av familjehem samt matchning av barn och familjer.
Stödja och följa upp familjehem genom regelbundna avstämningar och handledning.
Arbeta aktivt med att utveckla och implementera individuella planer för varje familj.
Delta i teammöten och samarbeta med andra yrkesgrupper inom socialtjänsten för att säkerställa bästa möjliga stöd till barn och familjer.
Skapa och hålla utbildningar och informationsmöten för familjehem.
Dokumentera och rapportera ärenden i enlighet med gällande riktlinjer och lagar.
Vi söker dig som är både lyhörd och handlingskraftig, som kan balansera relationer med integritet och professionalism. Ditt arbete kommer att präglas av en kvalitetsmedvetenhet och en helhetssyn på barnets bästa. Om du brinner för att göra skillnad och ser värdet i samarbete och delaktighet, kommer du trivas hos oss!Kvalifikationer
Socionomexamen och erfarenhet från att arbeta med familjehemsvård eller som utredare inom socialtjänsten.
Personlig mognad och integritet – du agerar professionellt och med hög moral.
Självständighet och kreativitet – du kan ta initiativ och arbeta självständigt.
Flexibilitet och uthållighet – du är beredd att anpassa dig till förändringar och arbetsbelastning.
Mål- och resultatorienterad – du strävar efter att nå uppsatta mål och leverera kvalitet.
Starka samarbetsförmågor – du bygger relationer med kollegor och samarbetspartners. Du kan samarbeta med kollegor och har förmåga att följa arbetsledning.
Empatisk förmåga – du är lyhörd för andras behov och känslor.
Utvecklade kommunikationsfärdigheter – du uttrycker dig tydligt och effektivt i tal och skrift.
Ekonomiskt medveten – du har en god förståelse för budget och resurshantering.
Strukturerad och kvalitetsmedveten – du har förmåga att organisera ditt arbete effektivt för att säkerställa hög kvalitet.
Problemlösande analytisk förmåga – du identifierar och analyserar problem för att hitta lösningar.
Språklig och analytisk förmåga – du kan uttrycka dig klart och förstår information på djupet.
Vi söker dig som har en passion för att stödja och vägleda familjer, och som vill göra en verklig skillnad i människors liv. Din insats räknas, och vi ser fram emot att höra från dig!Övrig information
Ansökan tas endast emot digitalt via kungalv.varbi.com
Betyg/intyg lämnas på begäran eller vid en eventuell intervju.
Tillsättning sker under förutsättning att tjänsten ej behöver tas i anspråk av befintlig personal på grund av övertalighet eller annan orsak.
Urvalsprocessen sker löpande under ansökningstiden.
Vi använder oss av digitala verktyg och i arbetet kan du komma att behöva använda dig av e-legitimation.
Innan eventuell anställning kräver vi att giltigt identitetskort där medborgarskap framgår samt giltigt arbetstillstånd uppvisas.
Provanställning kan komma tillämpas enligt kollektivavtal.
Registerkontroll genomförs för de tjänster där detta krävs enligt lag.
Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta rekryteringsansvarig för hantering av din ansökan.
Vi undanber oss vänligt men bestämt all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.
Kungälvs kommun har upphandlade avtal.
Testning kan förekomma i rekryteringsprocessen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kungälvs Kommun
(org.nr 212000-1371), https://www.kungalv.se/arbete/lediga-jobb/
Ytterbyvägen 2 (visa karta
)
442 30 KUNGÄLV Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kungälvs kommun, Trygghet och Stöd Kontakt
Terés Zachrisson, Akademikerförbundet SSR 0303-239185 Jobbnummer
10014298