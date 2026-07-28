Operativ inköpare till Privab
AxÖ Consulting AB / Inköpar- och marknadsjobb / Nässjö Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Nässjö
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Är du en affärsdriven inköpare som trivs med leverantörskontakter, förhandlingar och att skapa lönsamma affärer? Vill du arbeta i en verksamhet där du får ta ansvar, påverka och utvecklas inom inköp? Då kan detta vara rätt möjlighet för dig.
Vi söker nu en Operativ Inköpare till Privab, en av Sveriges ledande aktörer inom servicehandel och dagligvarudistribution. Här blir du en del av ett engagerat inköpsteam där samarbete, affärsmässighet och eget ansvar står i fokus. För rätt person finns goda möjligheter att på sikt utvecklas till en roll som Strategisk Inköpare, med ett större ansvar för kategoriutveckling, leverantörsstrategier och långsiktiga affärsrelationer.
Om Privab
Privab är en grossist som specialiserar sig på konfektyr, snacks och dryck. Vi säljer varor som sätter guldkant på vardagen för våra kunder. Vi är cirka 180 medarbetare fördelade på flera orter runt om i Sverige, med huvudkontor och lager i Nässjö. Privab är en av branschens snabbast växande aktörer och arbetar både med den svenska marknaden samt export. Sedan 2022 är vi också en del av börsnoterade Humble Group. Hos oss står kundnytta, service och hängivenhet i fokus. Vi är personliga, lösningsorienterade och måna om ett gott samarbete, både internt och externt.Publiceringsdatum2026-07-28Dina arbetsuppgifter
Som Operativ Inköpare får du en central roll i verksamheten där du ansvarar för att säkerställa ett konkurrenskraftigt sortiment och effektiva inköpsflöden. Du arbetar nära leverantörer och interna funktioner såsom försäljning, lager och logistik för att säkerställa hög leveransprecision och god lönsamhet.
I rollen ansvarar du för den löpande dialogen med leverantörer kring priser, sortiment och kommersiella villkor. Du följer marknadens utveckling, analyserar försäljningsdata och identifierar affärsmöjligheter som stärker Privabs erbjudande. Förhandlingar är en naturlig del av arbetet och vi söker därför dig som trivs i affärsdialoger och motiveras av att skapa värde genom goda affärer.
Rollen erbjuder en bred kontaktyta och stor variation i vardagen. Du kommer att få möjlighet att successivt ta ett större ansvar inom leverantörsutveckling, förhandling och kategoriarbete.
Vi söker dig som
Har minst 2–5 års erfarenhet av operativt inköp eller en liknande inköpsroll.
Har god systemvana och erfarenhet av affärssystem, exempelvis Business Central, SAP eller motsvarande.
Har erfarenhet av leverantörskontakter, förhandlingar och kommersiella diskussioner.
Trivs i en roll med många kontaktytor och nära samarbete med olika funktioner.
Har en god analytisk förmåga och arbetar strukturerat.
Är affärsmässig och har ett genuint intresse för inköp, förhandling och affärsutveckling.
Det är meriterande om du har erfarenhet från dagligvaruhandel, servicehandel, livsmedelsbranschen eller annan handelsverksamhet.
Vem är du?
För att trivas och lyckas i rollen tror vi att du drivs av att göra affärer och skapa resultat. Du är initiativtagande, nyfiken och har ett naturligt engagemang för inköp och leverantörsrelationer. Samtidigt har du ett strukturerat arbetssätt och trivs med analyser, uppföljning och planering.
Du är kommunikativ och har lätt för att bygga långsiktiga och förtroendefulla relationer, både internt och externt. Eftersom förhandlingar är en viktig del av rollen känner du dig trygg i affärsdialoger och vågar utmana när det behövs. Du är väl förberedd, argumenterar sakligt och har förmågan att driva frågor framåt på ett professionellt och lösningsorienterat sätt.
Vi söker dig som har ett starkt affärsdriv och motiveras av att hitta förbättringar, identifiera nya möjligheter och skapa långsiktigt värde för verksamheten. Du trivs i en miljö där du får ta ansvar, fatta egna beslut och bidra till teamets gemensamma framgång.
Varmt välkommen med din ansökan!
AxÖ Consulting AB har lång och gedigen erfarenhet från rekryterings- och konsultbranschen och har arbetat med såväl privat marknad som inom offentlig sektor. För mer information och ansökan besök www.axoconsulting.se.
Vi tar tyvärr inte emot ansökningar via brev eller e-post.
Varmt välkommen med din ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AxÖ Consulting AB
(org.nr 559099-7531), https://axoconsulting.se/
Tryckerigatan 1 (visa karta
)
571 34 NÄSSJÖ Arbetsplats
AxÖ Consulting Kontakt
Radhika Patel radhika.patel@axoconsulting.se 0709796270 Jobbnummer
10014302