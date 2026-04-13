Städare sökes till De Gröna Städarna
Social Empowerment Worknet i Sverige AB / Städarjobb / Norrköping Visa alla städarjobb i Norrköping
2026-04-13
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Social Empowerment Worknet i Sverige AB i Norrköping
, Linköping
eller i hela Sverige
Erfarna städare sökes till Fräscht&Fint De Gröna Städarna
De Gröna Städarna har varit verksamma sedan 2016 och är specialiserade på hemstädning, flyttstädning och andra städtjänster. Vi arbetar med tydliga rutiner och hög kvalitet i fokus - och söker nu fler medarbetare som vill vara en del av vårt växande team.Publiceringsdatum2026-04-13Om tjänsten
Som städare hos oss arbetar du främst i privata bostäder, där du tillsammans med kollegor eller självständigt utför städning enligt tydliga städinstruktioner. Arbetet är varierande och innebär kontakt med olika kunder och miljöer.Kravprofil för detta jobb
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av städning i privata bostäder
Är noggrann, ansvarstagande och lösningsorienterad
Har god samarbetsförmåga och kan arbeta både i team och självständigt
Behärskar svenska i tal och skrift
Är redo att arbeta i Östergötland
Du behöver kunna uppvisa ett utdrag från belastningsregistret.
Det kan hända att du får börja med att göra en praktikperiod för att säkerställa dina städkvalifikationer
Vi erbjuder
Kollektivavtal med Kommunal - avtalsenliga villkor och förmåner
Intern utbildning inom städmetodik och säker hantering av kemikalier
En trygg arbetsplats där vi värdesätter respekt, kvalitet och samarbete
Möjlighet att utvecklas i ett företag som fortsätter att växa
Hos oss är personalen vår viktigaste tillgång. Vi arbetar aktivt för att skapa en arbetsmiljö där alla känner sig trygga, respekterade och delaktiga.
Låter detta som rätt nästa steg för dig?
Skicka in din ansökan redan idag och bli en del av De Gröna Städarna! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
Alla ansökningar måste ske via hemsidan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Städare Vårtider 2026". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Social Empowerment Worknet i Sverige AB
(org.nr 556973-7207), https://www.fraschtochfint.se
Hospitalsgatan 55 (visa karta
)
602 28 NORRKÖPING
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9851699