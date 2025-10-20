Städare sökes för heltidsuppdrag

Dizon Tex & Service AB / Städarjobb / Nacka
2025-10-20


Städare sökes för heltidsuppdrag på Sandhamn

Publiceringsdatum
2025-10-20

Företag
Dizon Tex & Service AB

Om jobbet
Vi söker en erfaren och pålitlig städare till en heltidstjänst hos oss på Dizon Tex & Service AB. Du arbetar självständigt och behöver vara noggrann, ansvarstagande och kunna planera ditt arbete.

Dina arbetsuppgifter
Städning hos privatperoner samt kontorsstäd.
Säkerställa hög kvalitet enligt givna rutiner
Följa arbetsinstruktioner och dokumentera vid behov

Kvalifikationer
Erfarenhet av professionell städning är ett krav
Förmåga att arbeta självständigt
Noggrann, pålitlig och punktlig
Serviceinriktad och samarbetsvillig
Vi ser gärna att du bor på Sandhamn eller i närheten för smidig pendling

Anställningsform och omfattning
Heltid
Start: Inom kort

Ersättning
Enligt överenskommelse, dock minst 27 360 kr/månad före skatt

Arbetsort
Stockholm

Så ansöker du
Skicka din ansökan tillsammans med referenser till johanna@dizonsservice.se.
Ange när du kan börja. Urval sker löpande.
Kontaktperson: Johanna Broholm

Om företaget
Dizon Tex & Service AB är ett familjeägt företag som erbjuder professionella tjänster inom städ och tvätt. Vi arbetar nära våra kunder med hög servicegrad och stort fokus på kvalitet och långsiktiga samarbeten.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-09
Via mail

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Dizon Tex & Service AB (org.nr 556835-8799)
Gamla landsvägen 10 (visa karta)
131 47  NACKA

Jobbnummer
9565206

