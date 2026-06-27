Städare sökes för Airbnb-verksamhet
Resideo AB / Städarjobb / Stockholm Visa alla städarjobb i Stockholm
2026-06-27
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Vi söker städare till våra Airbnb-boenden i Stockholm
Vi söker nu en deltidsanställd städare samt en timanställd vid behov till vårt växande Airbnb-företag.
Vi har för närvarande tre aktiva lägenheter, belägna på Stockholms norra sida, och verksamheten kommer sannolikt att växa med fler boenden framöver.Publiceringsdatum2026-06-27Dina arbetsuppgifter
Städning av lägenheter mellan gästers ut- och incheckning.
Tvätt av sängkläder och handdukar.
Säkerställa att lägenheterna är i toppskick inför varje ny gäst.
Arbetstider
Utcheckning sker kl. 11.00 och incheckning kl. 15.00, vilket innebär att städningen vanligtvis utförs mellan dessa tider.
Eftersom Airbnb-bokningar kan komma in med kort varsel kan schemat ändras snabbt. Därför söker vi dig som är flexibel och kan anpassa dig efter verksamhetens behov.
Tvätt
Du väljer själv om du vill:
tvätta i tvättstugan som finns i två av lägenheterna, eller
ta hem tvätten och tvätta den hemma.
Vi söker dig som
Är noggrann och har öga för detaljer.
Är ansvarstagande och pålitlig.
Är flexibel och kan arbeta med kort varsel när det behövs.
Kan arbeta främst mellan kl. 11.00–15.00.
Meriterande
Körkort och tillgång till bil är en fördel eftersom det ibland kan bli aktuellt att städa flera lägenheter samma dag och transportera tvätt mellan boendena. Det är dock inget krav om du kan lösa arbetet på annat sätt.
Tidigare erfarenhet av hotell-, hem- eller Airbnb-städning är meriterande, men vi värdesätter framför allt rätt inställning och noggrannhet.
Låter det intressant? Skicka ett meddelande och berätta lite om dig själv, din erfarenhet och vilken tjänst du är intresserad av (deltid eller timanställning). Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-27
E-post: info@resideo.io Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Resideo AB
(org.nr 559203-0588)
163 55 SPÅNGA Jobbnummer
9982103