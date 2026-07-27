Sprudlande glad cateringchaufför med oslagbart kundfokus? Hör av dig!
Nordrest Holding AB / Restaurangbiträdesjobb / Solna Visa alla restaurangbiträdesjobb i Solna
2026-07-27
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På Karolinska Institutet i Solna driver vi på Nordrest två restauranger, tre cafeér och levererar catering på hela Campus Solna-området, samt serverar förtäring till konferenser i Aula Medica, Bio Medicum och Nobel Forum.
Kort om tjänsten
Vi söker en flexibel, snabbfotad och glädjespridande kollega till vårt team som skall arbeta som chaufför för vår catering verksamhet.
Du kommer att ansvara för att köra ut mat- och dryckesleveranser till kunder enligt körschema. Säkerställer att leveranser sker i tid, att beställningarna är kompletta och att maten hanteras på ett säkert sätt. Ger ett trevligt bemötande vid leverans och representerar verksamheten på ett professionellt sätt.
Är du rätt person för jobbet så finns stora möjligheter till utveckling inom Nordrest!
Vad säger kollegorna om Nordrest?
"På vår enhet har vi gemensam frukost varje morgon och en gång i månaden gör vi den extra mysig! Vi kör även lite spontana AW:s lite då och då och ibland mer uppstyrda."
Fler saker som gör livet extra trevligt på Nordrest
Kollektivavtal med tjänstepension och avtalsförsäkringar samt friskvårdsbidrag
Möjlighet att delta i motionslopp
Stor kick-off för alla varje år
Möjlighet till kompetensutveckling
Korta beslutsvägar och stora möjligheter till egna initiativ
Vem är då vår nya drömkollega?
Vi tror att du är en glad filur med oemotståndlig personlighet som är en fena på att handskas med gäster. Samtidigt är du en av de där utvalda som har den närmast magiska förmågan att bjuda på det där lilla extra som gör catering leveransen till en upplevelse i en klass för sig.
Vi vill att du har:
B-körkort och körvana
Intresse för mat och dryck
Gärna tidigare erfarenheter från restaurang alternativt café
Kassa- och datavana
Goda kunskaper i svenska både i tal och skrift
Goda kunskaper i engelska
Låter det som du? Bra! Uppfyller du även följande punkter måste vi verkligen ta en kaffe:
Ett gediget intresse och gärna kunskap och erfarenhet av hållbarhetsarbete då restaurangen är/kommer att bli både kvalitet- och miljöcertifierad enligt ISO 9001 och ISO 14001
Om Nordrest
Nordrest är Sveriges uppstickare inom restaurangbranschen, ett renodlat restaurangföretag som arbetar med restauranger, cateringuppdrag, på skolor och inom omsorgen.
Låter det intressant? Då är du välkommen med din ansökan snarast.
Anställningsform: Säsongsanställning fram till 18/12-2026
Omfattning: 75% med möjlighet till 100%
Tillträde: Enligt överenskommelse, dock ej innan 24/8
Lön: Enligt Avtal
Nästa steg i rekryteringsprocessen
När du sökt tjänsten så kommer du få tillgång till en länk för en digital intervju med chat-roboten Hubert som tar ca 20-30 minuter. Vi ser gärna att du svarar på intervjun inom 48 timmar för att snabbt komma vidare i processen. Syftet med Hubert-intervjun är att vi vill ge alla kandidater möjligheten att berätta mer om sig själva samt för oss att säkerställa att alla kandidater blir bedömda på samma sätt, oavsett kön, ålder och etnicitet. Du kommer därefter bli kontaktad av en av våra rekryterare om du blir aktuell för en andra intervju. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8130714-2117630". Arbetsgivare Nordrest Holding AB
(org.nr 556943-6560), https://connecta.nordrest.se
Karolinska Institute (visa karta
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171 77 SOLNA Arbetsplats
Nordrest Jobbnummer
10012938