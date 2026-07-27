Instrumentunderhåll på Forsmark rustar för framtiden
Vattenfall AB / Laborantjobb / Östhammar Visa alla laborantjobb i Östhammar
2026-07-27
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Om rollen
Erfaren ingenjör inom Instrumentunderhåll – med fokus på Reaktor och Reaktornära System
Tjänsten
Vi söker dig med gedigen kompetens inom instrumentering, styr-, regler- och övervakningssystem kopplade till reaktor- och reaktornära system. Du erbjuds en utvecklande och ansvarsfull roll i en tekniskt avancerad miljö där säkerhet, tillgänglighet och samarbete står i fokus.
Som ingenjör på enheten instrumentunderhåll arbetar du långsiktigt och strategiskt med instrument- och kontrollutrustning i anläggningens reaktor- och säkerhetssystem. Fokus ligger på de system som övervakar, styr och skyddar reaktorn samt dess stödfunktioner, och på hur dessa samverkar med övriga anläggningssystem för att säkerställa en säker, stabil och effektiv elproduktion.
Arbetsuppgifterna omfattar bland annat felsökning, provning, analys och optimering av instrumentering, givare, mätkedjor, reglerfunktioner, styrsystem och gränssnitt mot andra teknikområden. Du arbetar med system kopplade till exempelvis reaktorövervakning, reaktorskyddssystem, neutronflödesmätning, tryck- och temperaturmätning, nivåövervakning, nödkylsystem, reaktorinneslutning samt övriga säkerhetsklassade och reaktornära hjälpsystem. Du deltar aktivt i utredningar och förbättringsarbeten för att säkerställa hög tillförlitlighet, säkerhet, tillgänglighet och prestanda i anläggningen.
I rollen ingår även att vara enhetens tekniska kontaktperson gentemot såväl stora som små projekt inom området. Du bidrar med hög kompetens och erfarenhet inom instrumentering, reglerteknik och kontrollsystem och säkerställer att underhålls- och drifterfarenheter tas tillvara vid förändringar, moderniseringar, säkerhetshöjande åtgärder och livslängdsförlängning av anläggningen.
Du kommer också att ha en viktig roll i gruppens kompetensutveckling genom att fungera som mentor för nyanställda och juniora medarbetare. Genom handledning och kunskapsöverföring bidrar du till att bygga upp och säkerställa långsiktig kompetens inom verksamheten.
Här får du möjlighet till ett varierande arbete där du kombinerar praktiskt underhållsarbete med tekniska analyser, utvecklingsfrågor och samverkan med flera olika teknikområden. Rollen ger dig möjlighet att bidra direkt till den fortsatta säkra driften av några av kärnkraftverkets mest kritiska system.
Vi erbjuder
Vi satsar på kontinuerlig kompetensutveckling genom internutbildningar och stöd för att du ska kunna utvecklas och nå din fulla potential. Vattenfall och Forsmark är en arbetsgivare som tar ansvar och lyssnar på sina medarbetares behov. Det är enbart du själv som sätter gränsen för dina möjligheter att utvecklas inom organisationen.
Vi har även en hel del personalförmåner som exempelvis arbetstidsförkortning, förmånliga tjänstepensionsavtal, föräldraledighetstillägg med mera. Läs mer om våra fina förmåner här, Ersättning & Förmåner - Vattenfall SE.
Kravspecifikation
Vi söker dig som har gymnasial eller eftergymnasial utbildning inom instrumentteknik, automation, reglerteknik, elektroteknik, teknisk fysik eller motsvarande teknisk inriktning.
Du har flera års erfarenhet av instrumentunderhåll i processindustri, energisektor eller annan driftkritisk verksamhet. Vi ser särskilt positivt på erfarenhet av styr- och reglersystem, processinstrumentering, säkerhetssystem samt felsökning och analys i komplexa tekniska anläggningar.
Det är meriterande om du har erfarenhet av:
Instrumentering, reglering och kontrollsystem för reaktor- och reaktornära system.
Reaktorskyddssystem och säkerhetsklassade I&C-system.
Neutronflödesmätning, reaktorövervakning och processmätningar.
PLC-, DCS- eller andra avancerade styr- och kontrollsystem.
Provning och verifiering av säkerhets- och skyddsfunktioner.
Säkerhetsklassad instrumentering och kravhantering inom kärnteknisk verksamhet.
Gränssnitt mellan olika teknikområden såsom instrument, el, kontrollutrustning, process-, mekanik- och säkerhetssystem.
Projektarbete, anläggningsändringar, moderniseringar och tekniska utredningar.
Kärnkraft eller annan säkerhetskritisk verksamhet.
Som person är du analytisk, strukturerad och har ett stort intresse för tekniska system och deras samverkan. Du trivs med att dela med dig av dina kunskaper, bygga nätverk och vara ett tekniskt stöd för både kollegor och projektorganisationer. Du har förmåga att se helheten i komplexa anläggningar samtidigt som du kan fördjupa dig i detaljer när situationen kräver det.
I den här rollen får du möjlighet att bidra till säker, stabil och effektiv drift av kärnkraftverkets mest säkerhetskritiska system och spela en central roll i utvecklingen av framtidens kärnkraftsanläggning.
Ytterligare information
Notera: Vi undanber samtal avseende försäljning av annons- och rekryteringstjänster.
Vid frågor om tjänsten hör av dig till: Rekryterande chef Mårten Levin tfn 070-238 47 50
Vid frågor om rekryteringsprocessen hör av dig till: Rekryterare Summer Lovlinger tfn 070-194 56 64
Våra fackliga representanter är: Akademikerna – Anders Karlsson, Ledarna – Ida Engvall Walther, SEKO – Leo Lehtinen, Unionen – expedition.unionen@vattenfall.com
. Samtliga nås på telefon 0173-81 000.
Placeringsort: Forsmark
Välkommen med din ansökan senast den 30 augusti 2026.
Vi ser fram emot just din ansökan så tveka inte - sök redan i dag!
Vi tar inte emot personligt brev i ansökan. Du söker snabbt och enkelt genom att svara på urvalsfrågor och bifoga ditt CV.
Bussar till och från Forsmark är anpassade efter dagtidspersonalens arbetstider. Vi erbjuder även arbetsbussar med trådlöst nätverk på sträckorna Gävle-Forsmark och Uppsala-Forsmark, som ger dig möjligheten att använda restiden som arbetstid om/när arbete tillåter. Du har också möjlighet att använda våra distansarbetsplatser i Gävle och Uppsala alternativt arbeta hemifrån om/när arbetet tillåter.
Läs gärna mer om Forsmark på vår hemsida https://group.vattenfall.com/se/var-verksamhet/forsmark
På Vattenfall värdesätter vi att vara aktiva, positiva, öppna och säkerhetsmedvetna. Vi söker medarbetare som delar vår vision och kan bidra till att stärka vår företagskultur. Vi är övertygade om att mångfald bidrar till att bygga ett mer lönsamt och tilltalande företag och strävar efter att vara goda förebilder när det gäller mångfald. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vattenfall AB
(org.nr 556036-2138)
742 94 ÖSTHAMMAR Arbetsplats
Forsmark Jobbnummer
10012940