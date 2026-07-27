HR-administratör på deltid till global aktör i Helsingborg!
Academic Work Sweden AB / Ekonomiassistentjobb / Helsingborg Visa alla ekonomiassistentjobb i Helsingborg
2026-07-27
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Vår klient befinner sig i en kraftig tillväxtfas och söker en engagerad HR-administratör på deltid. Här får du chansen att arbeta i en dynamisk miljö där din utveckling och vilja att lära värderas högt i ett team som stöttar varandra. Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Välkommen in med din ansökan!Publiceringsdatum2026-07-27Om tjänsten
I rollen som HR-administratör stöttar du HR-teamet och chefer genom att hantera löpande personalärenden och administration. Du blir en viktig länk i organisationen och arbetar brett i deras Service Desk med allt från arbetsrättsliga frågor till stöttning i rekryteringsprocesser.
Du erbjuds
En flexibel deltidstjänst som är perfekt att kombinera med studier, med goda möjligheter till utökat ansvar och högre tjänstgöringsgrad under sommar- och julledigheter.Övrig information
Tjänsten är på minst 16 timmar i veckan under initialt 6 månader, med goda möjligheter till förlängning.
Arbetet ska initialt ske på plats i Helsingborg. När man är varm i kläderna kan det eventuellt finnas möjlighet att delvis jobba på distans.Dina arbetsuppgifter
Rollen innebär att hantera administrativa HR-uppgifter och ge support via en service desk för att säkerställa effektiv personaladministration i en växande organisation.
Det innefattar bland annat att:
Hantera generella frågor från medarbetare rörande anställning, ledighet, förmåner och övriga HR-relaterade frågor
Ge administrativt stöd till chefer i olika personalrelaterade processer
Ansvara för rekryteringsadministration, inklusive avtalsskrivning och uppföljning
Koordinera bakgrundskontroller och drogtester för nyanställda
Uppdatera och säkerställa korrekt data i personalsystemet
Vi söker dig som har
Grundläggande arbetsrättslig förståelse
Pågående eller avslutad eftergymnasial utbildning inom Human Resources, personalvetenskap, Löneadministration eller motsvarande
Mycket goda kunskaper i svenska i både tal och skrift
Det är meriterande om du har
Erfarenhet av ärendehantering eller service desk
Tidigare erfarenhet av HR-administration
För att lyckas i rollen är du hjälpsam, ansvarstagande, socialt självsäker och intellektuellt nyfiken
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Du som kandidat bär huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
För våra deltidstjänster behöver du som sökande en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50 %. Exempel på detta är studier, annan anställning, eget företagande, föräldraledighet eller liknande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "QOZPTW". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450)
Östergatan 18 (visa karta
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211 25 MALMÖ Arbetsplats
Academic Work Sweden AB Jobbnummer
10012939