Städare sökes bli en del av 3LUX

3LUX växer och söker nu fler städare till vårt team i Kristianstad. Vi är ett serviceföretag som erbjuder professionella städtjänster åt både privatpersoner och företag. Våra uppdrag varierar från hemstädning och flyttstädning till storstädning, fönsterputsning, kontorsstädning och specialstädningar.
Som städare hos oss får du ett omväxlande arbete där du möter olika miljöer och kunder. Dina arbetsuppgifter innebär att du ser till att bostäder, lokaler och fönster hålls rena och välvårdade enligt våra höga kvalitetskrav. Arbetet sker ibland självständigt och ibland i team med kollegor, vilket gör att du behöver vara både ansvarsfull och samarbetsvillig.
Vi söker dig som är noggrann, serviceinriktad och punktlig. Tidigare erfarenhet av städning är inget krav men ses som en klar fördel och kan ge dig företräde.
Hos oss får du en arbetsplats med bra gemenskap och respektfullt arbetsklimat. Vi erbjuder varierande arbetsuppgifter, trygga villkor och möjlighet att utvecklas inom flera områden av städservice. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30
E-post: jobb@trelux.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare 3 LUX
Industrigatan 2 A (visa karta
)
291 36 KRISTIANSTAD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Nebras Alsharef jobb@trelux.se 0733786664 Jobbnummer
9463972