Medarbetare till Caleo Omsorgs stödboende VuxBo
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2026-07-10
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-10Om tjänsten
Caleo Omsorg söker engagerade, trygga och ansvarsfulla medarbetare till vårt stödboende VuxBo. Verksamheten riktar sig till vuxna klienter i behov av struktur, stöd, kontroll och vägledning under en tidsbegränsad placering.
Som medarbetare hos oss har du en viktig roll i det dagliga arbetet med att skapa trygghet, tydlighet och stabilitet för klienterna. Arbetet innebär både stödjande och kontrollerande inslag, där du behöver kunna kombinera ett professionellt bemötande med förmågan att följa upp regler, villkor och individuella planeringar.Dina arbetsuppgifter
I rollen ingår bland annat att:
• Säkerställa att klienter följer aktuella regler, rutiner och individuella villkor under placeringen. Det kan exempelvis omfatta nykterhetskontroller genom urin- och utandningsprov.
• Ansvara för närvarokontroll på boendet samt följa upp klienters sysselsättning genom regelbundna kontakter, telefonsamtal och besök.
• Vara ett professionellt samtalsstöd för klienterna i deras vardag och bidra till struktur, ansvarstagande och förändringsarbete.
• Agera kontaktperson mot beställare, rapportera avvikelser och upprätta löpande dokumentation, däribland månadsrapporter.
• Stödja klienterna i kontakt med relevanta myndigheter, vårdgivare, arbetsgivare, utbildningsanordnare och andra samhällsaktörer.Kvalifikationer
Vi söker dig som har relevant utbildningsbakgrund och erfarenhet av arbete med människor i utsatta livssituationer. Du är trygg i dig själv, kommunikativ, ansvarstagande och har hög integritet.
För tjänsten krävs erfarenhet från exempelvis Kriminalvården, socialtjänsten, HVB, stödboende, behandlingsverksamhet, beroendevård, psykiatri, säkerhetsarbete eller annan verksamhet där du arbetat med stöd, kontroll, myndighetssamverkan och dokumentation.
Erfarenhet från Kriminalvården eller närliggande verksamhet är särskilt meriterande.
Du behöver ha god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift samt kunna arbeta strukturerat utifrån rutiner, uppdrag och givna ramar.
Sovande jour tillämpas. Så ansöker du
Skicka din ansökan med CV och personligt brev till Sherwan@caleoomsorg.se
Intervjuer sker löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Vid frågor är du välkommen att kontakta Sherwan Soleiman på 076 325 16 02
Vi ser fram emot att ta emot din ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-01
E-post: sherwan@caleoomsorg.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Boendestödjare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Caleo Omsorg AB
(org.nr 556884-4160)
Solna (visa karta
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113 54 STOCKHOLM Jobbnummer
10000170