Kökschef söks till väletablerad restaurang i centrala Lund

Lundonius Investment & Consulting AB / Kockjobb / Lund
2026-07-10


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Vi söker en KÖKSCHEF med MINST 5 års dokumenterad erfarenhet som är en teamplayer och som har en stor passion för yrket till en mysig bistro/brasserie med fransk touch & skandinaviska/internationella influenser. Du ska ha en passion för matlagning, vara kreativ, ordningsam, nyfiken, motiverad, positiv, energisk, kunna växla upp/hålla tempo (stresstålig), ärlig, pålitlig och punktlig.
Arbetet innebär beställning av varor (svenska språket är ett krav), ta emot varor, förberedelse och förädling av råvaror, skapande av menyer och rätter efter säsong och koncept, kostnadsberäkning, prissättning, efterarbete, överlämning och städning.
Restaurangen håller öppet måndag-lördag, lunch & kväll. Stängt på söndagar förutom morsdag, farsdag och adventssöndagar m.m. Anställning enligt Visitas och HRFs regler & riktlinjer, ansluten till Fora.
Värdskap mellan personalen är lika viktigt som det med gästerna. Restaurangen ligger mitt i Lund med buss- & tågförbindelser på 5 minuters avstånd.
Letar du efter en mysig, trygg, ordnad & omväxlande arbetsplats är du välkommen att söka tjänsten.
Saknas kompetensen eller erfarenheten som vi kräver för denna tjänst kommer inte ansökan att besvaras.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-06
E-post: paul@gamlafranska.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "KOCK".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Lundonius Investment & Consulting AB (org.nr 559380-1797)
Mårtenstorget 1 (visa karta)
223 51  LUND

Arbetsplats
Restaurang & Bar Gamla Franska

Kontakt
Paul Antognoli
paul@gamlafranska.se
0707308377

Jobbnummer
10000169

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