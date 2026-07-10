Senior Tekniker inom Fastighetsautomation
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2026-07-10
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Senior Tekniker inom Fastighetsautomation
Har du flera års erfarenhet av fastighetsautomation och vill arbeta i en roll där du får stort ansvar, hög frihet och möjlighet att påverka? Då kan SDC Automation vara din nästa arbetsplats.
Arbetar du redan idag med fastighetsautomation och känner att du är redo för en arbetsplats där din kompetens får större utrymme? Vi söker en senior tekniker som vill komma in, ta ansvar och vara med och utveckla framtidens smarta fastigheter tillsammans med oss. Du kommer att ha stor frihet och möjlighet att påverka din vardag.
Vi söker inte någon som ska läras upp - Vi söker en erfaren kollega som redan kan fastighetsautomation och vill fortsätta utvecklas tillsammans med ett företag där teknik och kvalitet står i fokus.
Om rollen
Som senior tekniker hos oss ansvarar du för programmering, driftsättning, felsökning och optimering av fastighetsautomationssystem. Rollen passar dig som redan är van att arbeta självständigt och vill ha stor frihet i ditt arbete. Du kombinerar programmering med praktiskt arbete ute hos kund. Din arbetsplats kommer att vara både på kontor (med möjlighet att arbeta hemifrån) samt på plats hos kund. Du blir en del av ett kompetent team där teknikintresse, samarbete och kvalitet genomsyrar vårt arbete.
Dina ansvarsområden
• Programmera, driftsätta och optimera PLC-system, främst inom Tridium Niagara
(t.ex. EC-Net, Trend IQ Vision)
• Arbeta i vår plattform för övervakning, styrning och optimering
• Samordna styr- och reglerinstallationer i mindre projekt och serviceuppdrag
• Utföra ombyggnationer av apparatskåp samt felsökning
• Samverka med underentreprenörer vid ombyggnationer
• Ha löpande kundkontakt i projekt samt vid garanti- och servicearbeten
• Utföra service och felsökning ute hos kund
• Säkerställa att tekniska lösningar uppfyller krav och specifikationerPubliceringsdatum2026-07-10Om företaget
SDC Automation har över 100 års samlad erfarenhet inom fastighetsautomation. Med vår egen plattform hjälper vi fastighetsägare att optimera energianvändning, driftkostnader, komfort och säkerhet. Vi arbetar genom hela kedjan, från projektering till optimering, och vår styrka ligger i vår breda tekniska kompetens och helhetsperspektiv.Profil
Du arbetar redan idag inom fastighetsautomation och känner dig trygg i din yrkesroll. Med flera års erfarenhet av programmering, driftsättning eller service kan du snabbt sätta dig in i nya projekt och ta ansvar från start. Du arbetar självständigt, är lösningsorienterad och har ett professionellt bemötande mot både kunder och kollegor.
Vi tror att du
• Har gedigen erfarenhet av programmering, driftsättning och service inom fastighetsautomation
• Redan kan Niagara eller liknande system
• Förstår hela processen från programmering till driftsättning
• Vill utvecklas och dela kunskap
• Trivs i team men kan också arbeta självständigt
• Tar ansvar och har ett strukturerat arbetssätt
• Ser service som en naturlig del av ditt arbeteKvalifikationer
• Gymnasial utbildning inom el/automation eller motsvarande erfarenhet
• Minst 5 års erfarenhet av fastighetsautomation eller styrteknik
• Kunskap inom el samt styr- och reglerteknik
• Förmåga att läsa elritningar och teknisk dokumentation
• B-körkort
• Flytande kunskaper i svenska samt goda kunskaper i engelska i både tal och skrift
Meriterande
• Erfarenhet av programmering i Niagara, SAIA och Fidelix
• Erfarenhet av driftsättning av SIOX, Modbus samt BACnet och andra fältbus-protokoll
Vi erbjuder
• Förmånsbil
• Stor frihet att planera och styra din arbetsdag
• Bonusprogram för alla anställda
• Friskvårdsbidrag på högsta nivå samt massage på jobbet
• Kollektivavtal och trygga anställningsvillkor
• Kontinuerlig kompetensutveckling
• Ett starkt team med högteknisk kompetens
• Möjlighet att arbeta med moderna lösningar inom fastighetsautomation
Varför SDC Automation?
Hos oss blir du inte en i mängden. Vi är ett företag där varje medarbetare gör skillnad och där din erfarenhet värdesätts. Du får frihet under ansvar, korta beslutsvägar och möjlighet att påverka både projekt och verksamhet. Om du söker en arbetsplats där du får arbeta med teknik i framkant tillsammans med engagerade kollegor vill vi gärna höra från dig.
Är du den erfarna tekniker vi söker? Då ser vi fram emot att höra från dig och berätta mer om hur det är att arbeta hos SDC Automation. Välkommen med din ansökan!Övrig information
Start: Enligt överenskommelse,
Omfattning: Heltid, tillsvidare,
Plats: Stockholm
Urval sker löpande – skicka in din ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31
ansökningar tas emot via mail
E-post: info@sdc-automation.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare SDC Automation AB
(org.nr 556905-2466), https://sdc-automation.se/
Upplagsvägen 10 A (visa karta
)
117 55 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Sdc Automation AB Jobbnummer
10000173