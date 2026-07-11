Frisörsalong i Ludvika söker kreativ och glad frisör eller Barberare!
Shivo AB / Hälsojobb / Ludvika Visa alla hälsojobb i Ludvika
2026-07-11
, Smedjebacken
, Ljusnarsberg
, Fagersta
, Säter
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Vi söker dig som är kreativ, energisk och positiv.
Du kommer att arbeta i en salong där kunden är i fokus!
Dina arbetsuppgifter kommer vara att:
• ta emot kunder och ge dem den service de önskar
• klippa hår
• färga, slinga, fixa håruppsättningar
• ta emot bokningar och svara i telefon samt alla normalt förekommande arbetsuppgifter inom en frisörsalong.
Som person är du trevlig, kreativ, kan ta emot kritik och håller rent omkring dig.
Du är också ett stöd till dina kollegor och kan leda dem framåt. Du ska tycka om att
utvecklas och ha en vilja att arbeta mot utsatta mål.
Vi ser gärna att du har gesällbrev,men om det inte finns så ser vi till att hjälpa dig nå det .
Vi är i dag ett team på fyra frisörer och behöver nu öka personalstyrkan. Möjlighet
till tillsvidareanställning för rätt person.
Utbildning/ erfarenhet: Gesällbrev eller lärling
Vi innehar Mästerbrevet / Frisörlicens och medlem på Frisörföretagarna ,
Lönen enligt Kollektivavtal.
Mer information om salongen finns på Facebook/Instagram : SAXESS BY SHIVAN. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-10
Du kan också komma in till salongen och presentera dig !
E-post: saxessbyshivan@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Shivo AB
(org.nr 556966-4898)
Storgatan 25 (visa karta
)
771 30 LUDVIKA Arbetsplats
Saxess By Shivan Kontakt
VD
Shivan Sam saxessbyshivan@gmail.com 0240-564611 Jobbnummer
10000180