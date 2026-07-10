Resurspedagog åk 7-9 på Töjnaskolan
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2026-07-10
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Vill du vara med och göra skillnad för elever varje dag? På Töjnaskolan söker vi nu en engagerad resurspedagog som har påbörjat eller slutfört en lärarutbildning och som vill bidra till en trygg, inkluderande och utvecklande skolmiljö.
Hos oss får du en semestertjänst med uppdrag både inom skola och vid behov på fritidshem. Du blir en viktig del av vårt arbete med att skapa goda förutsättningar för elevernas lärande, utveckling och välmående.
I rollen arbetar du nära elever, lärare och övrig personal för att stärka elevernas kunskapsutveckling, sociala samspel och självständighet. Du ger stöd till enskilda elever och elevgrupper både i undervisningen och under övriga delar av skoldagen. Du bidrar också till att skapa trygghet, studiero och en tillgänglig lärmiljö där alla elever ges möjlighet att lyckas.
Arbetsuppgifterna omfattar bland annat att:
stödja elever utifrån deras individuella behov
medverka i undervisningen tillsammans med ansvarig lärare
Ha förmågan att undervisa elevr i åk 7-9
stötta elever i övergångar, raster, måltider och andra situationer under skoldagen
arbeta relationsskapande och förebyggande för att främja trygghet och delaktighet
samverka med lärare, elevhälsa, vårdnadshavare och övrig personal kring elevernas utveckling och stödbehov
Vara delaktig i skolans arbete med språkstärkande insatser under skollov
Som resurspedagog på Töjnaskolan kommer du även att bidra till skolans språk- och kunskapsutvecklande arbete. Under skolloven deltar du i planering och genomförande av språkstärkande aktiviteter som syftar till att stärka elevernas språkutveckling genom läsning, kommunikation, lek och meningsfulla lärsituationer. Du kommer även att arbeta med lovskoleverksamhet.
Vi söker dig som har påbörjat eller slutfört en lärarutbildning med inriktning mot åk 7–9. Du har god förmåga att skapa förtroendefulla relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor samt goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete med elever i behov av särskilt stöd, kunskap om NPF, lågaffektivt bemötande och inkluderande lärmiljöer samt erfarenhet av språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt.
På Töjnaskolan utgår vi från våra ledord Kunskap, Ansvar och Nyfikenhet. Vi arbetar tillsammans för att skapa en skola där elever känner trygghet, utvecklar goda kunskaper och ges möjlighet att nå sin fulla potential.
Välkommen till Sollentuna – en kommun mitt i möjligheterna! Tillsammans gör vi Sollentuna bättre varje dag för våra invånare, företagare och organisationer. Vi har tydliga och ambitiösa mål för att skapa trygghet, välfärd och hållbar tillväxt.
Vi erbjuder dig ett meningsfullt och roligt jobb i en stabil miljö där ambitionsnivån är hög. Hos oss får du fantastiska kollegor som vill göra skillnad för andra. Nu söker vi dig som är nytänkande, ansvarstagande och välkomnande. Följ med oss på resan mot att skapa Sveriges mest attraktiva kommun!
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sollentuna Kommun
(org.nr 212000-0134), https://sollentuna.varbi.com
Turebergs Torg 1 (visa karta
)
191 86 SOLLENTUNA Arbetsplats
Sollentuna kommun Kontakt
Rektor
Kristina Söderlund kristina.soderlund@sollentuna.se Jobbnummer
10000165