Städare sökes
Enköping Företag- och Hemkänsla AB / Städarjobb / Enköping
2025-10-21
, Knivsta
, Håbo
, Strängnäs
, Västerås
Företag och Hemkänsla AB i Enköping
Företag och Hemkänsla är ett städföretag som levererar allt inom städning i Enköping. Företaget har funnits sedan 2003 och vi har kollektivavtal och försäkringar. Vi söker dig som är driven och noggrann som gillar att hålla ordning, rent och har en social kompetens.
Städning sker i privata hem, på företag, trappstädning och flyttstädning.
Vi ser gärna att du har körkort, kan svenska språket i tal och skrift. Här arbetar vi alltid 2 och 2 och arbetstiden är mellan kl 8 - 16
Vi söker fler medarbetare som vill jobba på timme, halvtid eller mer.
För mer information och ansökan sker till info@foretagochhemkansla.se
Sista dag att ansöka är 2025-11-20
via mail
E-post: info@foretagochhemkansla.se
Detta är ett deltidsjobb.
För detta jobb krävs körkort.
Enköping Företag & Hemkänsla AB
