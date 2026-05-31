Gymnasielärare i Idrott och hälsa (15% konsulttjänst)
SKF Tekniska Gymnasium är en liten och centralt belägen gymnasieskola med en teknisk inriktning och en hållbar profil. Skolan ägs av SKF Sverige AB och har funnits sedan 1937. Vår pedagogik bygger på teori blandat med praktik. Vi tror att tekniskt kunnande består av de här delarna och genom att kombinera dem uppnår man bästa möjliga resultat. Framtiden behöver kreativa och självständiga tekniker och det utbildar vi för. Våra utbildningar ger både högskolebehörighet och yrkeskompetens. Skolan är personlig med omkring 90 elever. Vi erbjuder arbetsplatsförlagt lärande på SKF Sverige AB och en längre utlandspraktik i årskurs tre. SKF Tekniska Gymnasium är ett certifierat Teknikcollege och vi har vunnit flera nationella pris och utmärkelser.
Gymnasielärare i Idrott och hälsa på deltid (15%)
Eftersom vi är en liten skola med stor gemenskap kan du följa elevernas utveckling på nära håll. Vår erfarenhet är att det är viktigt med noggrannhet och tydlighet i arbetet med ungdomar och därför behöver du vara organiserad och strukturerad i rollen, samtidigt som vi värdesätter kreativitet i din undervisning.
Du trivs både med självständigt arbete och i samarbete med andra. Tjänsten innefattar undervisning i Idrott och hälsa för en klass. Tjänsten är en konsulttjänst på 15% med start i mitten av augusti 2026.
Huvudsakliga ansvarsområden
• Att självständigt undervisa i Idrott och hälsa nivå 1
• Att ha lärar- och handledarfunktion
• Att följa skolans policys och riktlinjer Publiceringsdatum2026-05-31Kvalifikationer
• Du talar och skriver svenska samt engelska obehindrat (engelska är vårt koncernspråk)
• Svensk gymnasielärarutbildning och lärarlegitimation
• Erfarenhet av undervisning är meriterande, men nyexaminerade är också välkomna att söka• Annan erfarenhet av arbete med ungdomar, exempelvis inom föreningsliv, ses som positivt Dina personliga egenskaper
• Initiativförmåga och god samarbetsförmåga
• Lagspelare
• God kommunikationsförmåga• Organiserad och strukturerad
• Goda ledaregenskaper och förmåga att vara en förebild utifrån läroplanens värdegrund
Vi erbjuder
En dynamisk och kreativ arbetsplats med utvecklingsmöjligheter samt en trygg och lugn arbetsmiljö med ambitiösa elever. Du får arbeta i en spännande teknisk miljö med nära koppling till näringslivet, både nationellt och internationellt.
Övrig information
Denna befattning rapporterar till Biträdande rektor för SKF Tekniska Gymnasium och har sin placering i Göteborg.
För frågor gällande tjänsten är du välkommen att kontakta Biträdande rektor Ulrika Wiklander på
Telefonnummer: 031-3371327
Mail: ulrika.wiklander@skf.com Så ansöker du
Är du intresserad av tjänsten och motsvarar kraven är du välkommen att skicka in din ansökan och CV så snart som möjligt och senast den 14 juni, via SKFs rekryteringssystem. Rekrytering sker löpande.
Sista dag att ansöka är 2026-06-14 Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Aktiebolaget Skf
(org.nr 556007-3495)
Hornsgatan 1
)
415 50 GÖTEBORG Arbetsplats
SKF Sverige AB Jobbnummer
9938062